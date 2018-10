Kein Türschild verrät den Namen der Galerie im noblen Westen von London, lediglich ein Banner mit dem Firmenlogo weht diskret über den Eingangstüren aus Milchglas. Diese öffnen sich auf Klingeldruck und geben den Blick frei auf den schneeweißen Ausstellungsraum der Established & Sons Design Gallery. Dort steht Alasdhair Willis und streicht zärtlich über eine Sitzbank aus Marmor.

"Schauen Sie, wie gut durchdacht diese Arbeit ist und was für eine herausragend schöne Form sie hat", schwärmt er. "Die Sitzfläche senkt sich nach innen, sodass man beim Hinsetzen ganz automatisch in die perfekte Position gleitet."

"Drift" heißt die Bank, und sie ein Möbelstück zu nennen wäre ziemlich untertrieben. Das Objekt, von der Designerin Amanda Levete für Established & Sons entworfen, gehört zu den teuren "Limited Editions" der Galerie und ist ein Sammlerstück, das auf den ersten Blick Willis’ Anspruch klarmacht: Er ist angetreten, britisches Design in den Rang von Kunst zu erheben.

Willis blasse Haut, weiche Gesichtszüge, die wässrig blauen Augen auf den Boden gerichtet – wirkt auf den ersten Blick erstaunlich unscheinbar. Ständig scheint er auf dem Sprung zu sein, irgendwie misstrauisch und lauernd – was daran liegen mag, dass ihm als Ehemann der glamourösen Paul-McCartney-Tochter Stella fast ständig Paparazzi auf den Fersen sind. Stella McCartney lernte ihn vor knapp acht Jahren kennen, als sie ihn als Berater bei der Entwicklung ihres Modelabels anheuerte. Inzwischen sorgt er in der Möbelbranche für ähnlich großes Aufsehen wie sie in der Modewelt.

Schon Mitte der neunziger Jahre war er als Co-Gründer der Zeitschrift Wallpaper aufgefallen. Sein Unternehmen gründete er im Frühjahr 2005 gemeinsam mit drei Gleichgesinnten aus dem Kunsthochschulmilieu. Das Konzept: Established & Sons nimmt Designer exklusiv unter Vertrag und vertritt sie – wie eine Galerie – nach außen. Mit regelmäßigen Vernissagen und Sonderausstellungen möchte Willis eine ähnlich breite Begeisterung für Design wecken, wie sie unlängst die Kunstszene erlebt hat.

Die Limited Editions sind purer Luxus, vergleichbar mit der Haute Couture in der Mode, bei der – im Gegensatz zur Massenproduktion der Prêt-à-porter-Kollektionen – niemand über Rentabilität oder industrielle Machbarkeit nachdenkt. Das erlaubt den Designern, mit aufwendigen Techniken und teuren Materialien zu experimentieren.

Willis Erfolg begann mit dem "Aqua Table", den die Architektin Zaha Hadid als Sonderedition für Established & Sons entworfen hat: Der Prototyp dieses organisch geschwungenen Möbels, dessen Tischplatte auf blasenförmigen Beinen ruht, wurde vom New Yorker Auktionshaus Philips de Pury 2005 für atemberaubende 296000 Dollar verkauft. Seither gilt der "Aqua Table" als Leitmotiv für einen Trend, der mit "Design-Art" umschrieben wird. Bei den skulpturalen Möbeln ist nicht immer klar, ob sie eine Funktion haben oder ob sie nur zum Anschauen gemacht sind.