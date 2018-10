Inhalt Seite 1 — So fern wie Asien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es soll ein Ruck durch Westdeutschland gehen. Ein Ruck vor allem durch die Köpfe der Schulabgänger: Nach dem Willen der Bundesregierung sollen sie häufiger als bisher an ostdeutschen Hochschulen studieren. Denn derzeit beginnen nur vier Prozent der westdeutschen Abiturienten ein Studium in Ostdeutschland – umgekehrt entscheiden sich über zwanzig Prozent der ostdeutschen Schulabgänger für eine westdeutsche Hochschule. Für die Image-Politur der ostdeutschen Universitäten investiert das Bundesministerium für Bildung und Forschung nun insgesamt zehn Millionen Euro. Der Auftrag ging an die Agentur Scholz & Friends in Berlin, die dem staatlich verordneten Werbefeldzug den ironischen Titel "Studieren in Fernost" gab. "Den beteiligten Ministerien gefällt der Ansatz, obwohl die Machart der Kampagne ziemlich schräg ist", sagt Stefan Wegner, Leiter des Projekts.

"Studieren in Fernost" ist knallig, bunt, auf Spaß getrimmt. Und kommt in der Verkleidung einer Studienberatung daher: Im Onlineportal SchülerVZ werden die zukünftigen Studenten auf eine "Hochschul-Such-Maschine" aufmerksam gemacht. Dort begegnen ihnen gleich zu Anfang zwei schrille Typen: Gang und Dong, dargestellt von asiatisch anmutenden Schauspielern. "Wir nehmen bewusst eine gewisse Missverständlichkeit des Kampagnentitels in Kauf", sagt Stefan Wegner. Gang und Dong fragen in kurzen, spaßigen Videoclips den Teilnehmer nach Studieninteressen und Wünschen bezüglich des Wohnortes: "Willst du gerne Ski fahren, oder liegst du lieber am Strand?" Am Ende des Fragespiels stehen vier Empfehlungen für ostdeutsche Hochschulstandorte – zum Beispiel das bergige Wernigerode oder das strandnahe Rostock.

Klickt der Interessent auf das Logo der Universität Rostock, so gelangt er auf eine Profilseite der Hochschule, die von dieser mit Informationen und Videos gefüttert wird. Echte Studenten stehen als Ansprechpartner bereit und erzählen von der Ausstattung ihrer Uni, vom kulturellen Leben in Rostock oder von den tollen Radwanderwegen. So wird der Abiturient auf Klamauk-Niveau angelockt und später mit tiefer gehenden Informationen versorgt. "Die Leute setzen sich leider nicht freiwillig mit dem Thema auseinander", sagt Stefan Wegner. "Wenn sie lesen ›Studieren in Ostdeutschland‹, sind 80 Prozent schon mal weg. Deshalb haben wir einen Titel und eine Verpackung gewählt, die Spaß machen." Zusätzlich zur Hochschul-Such-Maschine drehte ein Musikfilmregisseur launige Videos, in denen die Kunstfiguren Gang und Dong ostdeutsche Hochschulen besuchen und Klischees aufgreifen. Die Filme sollen auf Portalen wie YouTube und MySpace gestreut werden und Interessenten auf die Kampagnenseite locken.

Zehn Millionen Euro – das ist viel Geld, um ein paar Minuten der Aufmerksamkeit westdeutscher Schulabgänger zu erheischen. Laut Werbeagentur soll es auch dafür ausgegeben werden, die Marketingaktivitäten der Hochschulen zu professionalisieren, neue Ideen zu fördern. Wie die Verteilung der Mittel im Detail aussieht, wollen aber weder die Agentur noch das zuständige Kultusministerium in Sachsen-Anhalt offenlegen.

Warum aber ist eine so aufwendige Kampagne überhaupt nötig? Es ist die Heimattreue des durchschnittlichen Studienanfängers, der die ostdeutschen Unis verwaisen lässt. Der Bayer studiert in München, der Nordrhein-Westfale in Köln, der Sachse in Dresden. In den nächsten Jahren aber wird in Ostdeutschland der demografische Rückgang deutlicher zu spüren sein – es wird weniger Abiturienten geben und damit auch weniger Studenten. Diese Lücken müssen nun mit westdeutschen Schulabgängern gefüllt werden. Das würde auch die Hochschulen in Westdeutschland entlasten.

Doch für Abiturienten in den alten Bundesländern ist der Osten meist unbekanntes Terrain – ein Gebiet, das so fern erscheint wie Asien. "Viele Ost-Unis tauchen in der Wahrnehmung der Studienanfänger gar nicht auf", sagt Markus Langer vom Centrum für Hochschul-Entwicklung. Mittweida, Ilmenau, Neubrandenburg – diese Städtenamen haben viele noch nie gehört. Sich dort umsehen? Der Gedanke liegt fern. Schon wegen des Rechtsradikalismus. Wegen der Plattenbauten. Und wird im Osten nicht dieser komische Dialekt gesprochen – Sächsisch?