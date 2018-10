Sie verbrachten zwei Nächte unter einem gemeinsamen Dach: Julius Meinl V., Banker auf Schleuderkurs, und sein Jagdfreund Alfons Mensdorff-Pouilly, Graf unter Korruptionsverdacht, beide zu Gast in der Haftanstalt Josefstadt. Nehmen wir an, Julius V. wird in die Zelle gebracht. Der Graf: "Grüß dich, Fünfer. Das ist aber fesch, dass d’ vorbeischaust!" Julius: "I’m not amused." – "Geh, verlier nicht schon wieder die Contenance!" – "Shocking! Sogar meinen Dege&Skinner-Schlips hat mir dieser Plebs abgenommen!" – "Na ja, weißt…" – "Wenn mich der Karl-Heinz so sieht; obwohl, dem seine Bermudas damals auf der Jacht, ridiculous…" – "Apropos, was macht eigentlich deine Falcon?" – Julius (stöhnt): "Schon aufgetankt war der Jet. Und die Spängi hat in der VIP-Lounge mit einem Küppli gewartet." – Der Graf grinst verstohlen. Pause. Plötzlich: "Du, Fünfer, könnt ma da nicht a kleines G’schäft… so eine Investmentfonds-Airline, mit einem feschen Grasser-Pin-up hinten auf der Heckflosse. Dass ma halt seinen Waschbrettbauch sieht. Des andere is eh nicht so wichtig." – "Let me think." – "Des wär doch eine quasi mündelsichere Angelegenheit…" – "Die Route Jersey–Liechtenstein vielleicht. Erstklassige Destinationen." – Graf (seufzt): "In Jersey müsste man sein." Julius (versonnen): "Ja, in Jersey…" Graf (grübelt): "The sky’s not the limit…" Julius (sinniert): "Meinl Airways International." – Graf (mutlos): "Schön wär’s schon. Da brauchat ma halt 100 Millionen. Aber eben subito!" – Julius (strahlt): "Well, old chap, wären 54 Minuten schnell genug?"