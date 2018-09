Jedes Jahr zum Sommer präsentiert die Mode neue Plateausandalen. Und jedes Mal ertönt erneut die Wehklage: Wer soll damit gehen können? Das ist doch viel zu hoch und überhaupt nicht bequem! Dann wird aufgezählt, welche Models schon von ihren Stelzen gefallen sind: Jessica Stam stolperte bei der Cloe-Show über ihre Plateaus. Einige Jahre zuvor war Naomi Campbell bei einer Vivienne-Westwood-Show zu Fall gekommen. Wie soll man mit diesen Klötzen unter den Füßen laufen, wenn es nicht einmal die Profis können?

Dazu lässt sich feststellen: Die Profis der Schönheits-Darstellungs-Industrie müssten nicht auf derlei Aufbauten über die Laufstege stapfen, wenn die Frauen dieser Welt auf bequeme Schuhe Wert legen würden. Aber Frauen möchten Schuhe, die sie größer machen. Sie möchten Schuhe, mit denen sie sich stärker und sicherer fühlen, und dafür sind sie bereit, alle möglichen Leiden in Kauf zu nehmen.

Die Absatzhöhen schraubten sich in jüngster Zeit bis in den Bereich von 14 Zentimetern. Plateauschuhe haben dabei gegenüber High Heels unschlagbare Vorteile. Während die Stilettos ihrer Trägerin einen Balanceakt abverlangen, geben ihr Plateauschuhe mit Keilabsatz einen sicheren Stand. Sie bleibt damit nicht zwischen Pflastersteinen hängen, und der Absatz knickt nicht ab.

Während Pumps die Zerbrechlichkeit der Frau zelebrieren, unterstreichen Plateauschuhe ihren starken Auftritt. Dazu kommt, dass diese Schuhe Projektionsflächen für die Kreativität der Modeschöpfer sind. Bei Galliano wirken sie wie verirrte Raumschiffe, bei D&G, wo der Fuß nur noch an Ferse und Ballen gestützt wird, wie Säulenbauwerke. Bei Viktor & Rolf scheinen die Trägerinnen auf Flammen zu schreiten, wie es die Bemalung der Schuhe suggeriert. Der Vorteil: Wenn die Schuhe die gesamte Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist es nicht mehr so wichtig, was man sonst noch so trägt.

Wer kann gegen solche Schuhe etwas haben? Eigentlich nur die Männer. Sie haben Angst vor großen Frauen. Die arme Carla Bruni darf keine hohen Schuhe tragen, weil sie sonst ihren Gatten überragen würde. Frauen in High Heels sind schon schwer genug zu ertragen. Aber Frauen in hohen Schuhen, die dazu noch einen festen Stand haben – das ist für viele Männer einfach zu viel.