Es ist eine Geschichte von Aufstieg und Reichtum, von Hochmut und Fall, die nun ihr Happy End finden könnte. Oleg Deripaska war einmal der reichste Mann Russlands. Noch Anfang 2008 schätzte man sein Vermögen auf bis zu 40 Milliarden Dollar, seine Firmen beschäftigten mehr als 300000 Leute. Der Kreml schätzte ihn als loyalen Hofoligarchen, der auf einen Wink des Präsidenten marode Firmen sanierte oder den teuren Flughafenneubau im Olympiastädtchen Sotschi übernahm. Dann erwischte Deripaska die Finanzkrise. Sein Vermögen zerfiel, seine Schulden stiegen auf angeblich 25 Milliarden Dollar. Im Herbst half ihm die Regierung Putin mit 4,5 Milliarden Dollar aus der höchsten Not.

Jetzt könnte dieser Deripaska sein Comeback erleben – dank deutscher Unterstützung.

Zu Oleg Deripaskas Imperium gehört der russische Autohersteller Gaz. Und Gaz wiederum ist Teil einer österreichisch-russischen Investorengruppe, die den angeschlagenen Autobauer Opel übernehmen will. Deren Kalkül ist klar: Man will eine wettbewerbsfähige russische Autoproduktion errichten. Es lockt ein riesiger Markt, der bislang nur von westlichen Herstellern bedient wird. "Die Russen wollen nicht länger nur veraltete westliche Modelle zusammenschrauben", sagt ein Insider. Da kommt die Technik von Opel gerade recht.

Es ist die wohl überraschendste Wendung im wochenlangen Tauziehen um eine Opel-Rettung. Ein russischer Investor, der in Rüsselsheim entworfene Autos herstellen wird? Das ist neu, zumindest für die Öffentlichkeit. Offiziell lässt Gaz zwar jedes Interesse dementieren. Tatsächlich aber laufen seit Wochen Gespräche darüber, wie das entsprechende Käuferkonsortium aussehen könnte. Rund 20 Prozent an einer neu zu gründenden Opel-Holding sollen an den kanadisch-österreichischen Autozulieferer Magna gehen; rund 30 Prozent an eine russische Investorengruppe aus Gaz und der Sberbank, der größten Bank des Landes. Weniger als 50 Prozent verblieben beim bisherigen Opel-Eigentümer General Motors (GM). Die kremlnahe Sberbank übernähme die Finanzierung des Deals, die unternehmerische Führung läge bei Magna.

Die Verhandlungen reißen einen Graben in die Regierungskoalition

Eine österreichisch-russisch-deutsche Dreiecksgeschichte soll Opel also werden. Doch damit reißen die Verhandlungen einen tiefen Graben in die deutsche Regierungskoalition. Denn der Kontakt zwischen Opel und Magna kam auf Betreiben von Frank-Walter Steinmeier zustande. Still und vor allem ohne offizielles Mandat hat der Außenminister und SPD-Kanzlerkandidat erste Gespräche geführt. Und ein junger Kabinettskollege sieht auf einmal ganz alt aus: Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU).

Weil jeder Opel-Investor eine staatliche Bürgschaft benötigt, um sein Engagement zu finanzieren, ist die Regierung am Verkaufsprozess beteiligt. Doch zu Guttenberg, der in Sachen Opel seit Wochen um die Welt fliegt, agiert unglücklich. Der Wirtschaftsminister verunsichere potenzielle Käufer durch Wasserstandsmeldungen via Zeitung und Fernsehen, heißt es aus Investorenkreisen: "Kein Käufer will zu früh an die Öffentlichkeit." Zu Guttenberg verbrenne Kontakte, "nur um mal kurz in der Zeitung zu stehen". Gleichzeitig drängt der Minister zur Eile. Erst seit Kurzem im Amt, braucht er den ersten großen politischen Erfolg. Doch Geschwindigkeit führt zu Fehlern. "Je früher man einen solch komplexen Vertrag unterzeichnet, desto erpressbarer wird man", heißt es in den Kreisen. "Dann steckt der Vertrag voller Ausstiegsklauseln." Und das bedeutet: Der Käufer hat bei Nachverhandlungen die besseren Karten. Am Ende hätten die Steuerzahler den Schaden.

Ohnehin sind die Verhandlungen über die Zukunft von Opel außergewöhnlich schwierig. Das hat vor allem mit der Vielzahl an Beteiligten zu tun. Da sind zwei Staatsregierungen – die deutsche und die amerikanische –, die sehr genau darauf achten, wie viel Geld jeweils über den Atlantik fließt. Da sind Länder wie Spanien und Großbritannien, in denen der Opel-Eigentümer GM ebenfalls Produktionsstätten unterhält. Da sind die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Thüringen, die "ihre" Opel-Werke erhalten wollen. Da ist der selbst ums Überleben kämpfende Opel-Mutterkonzern GM, der weiterhin Zugriff auf die Opel-Technologie haben will. Und da ist mit Roland Berger ein externer Berater, der für die Bundesregierung die Opel-Rettung koordinieren soll, dabei womöglich aber ganz eigene Interessen verfolgt: Berger sitzt im Verwaltungsrat des ebenfalls an Opel interessierten Autoherstellers Fiat.