Der Augenblitz ist der scharfe Blick, mit dem etwa der Türmer Lynkeus im Faust II Himmelsraum und Erdenbreite scharf überspäht, um zu schauen, "was etwa da und dort sich melden mag", eine Herde, ein Heerzug, eine Helena. Fortan sollen an dieser Stelle kleine Augenblitze in die Welt geschleudert werden, zum Auftakt blicken wir mit größtmöglicher Schärfe – in einen Hamsterkäfig.

Für seine Aufnahmen aus dieser knallbunten Parallelwelt hat der Münchner Fotograf Stephan Sahm soeben den Europäischen Architekturfotografie-Preis 2009 erhalten. "Neue Heimat" lautete das diesjährige Motto des seit 1995 ausgerufenen Wettbewerbs – und ist das Hamsterrad nicht auch der bevorzugte Aufenthaltsort des spätkapitalistischen Menschen? Pausenlos rackert er sich ab im Bemühen um Futter und Fortkommen. Davon erzählen Sahms Bilder in schrillen Farben, aber auch davon, wie künstlich die Welt dieses ewigen Rattenrennens in Wahrheit ist. Dass Millionen Haustieren diese Plastikorgien als natürliches Habitat aufgezwungen werden, sagt eigentlich alles über unser Naturverständnis.

Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt zeigt bis zum 30. Juni diese und weitere ausgezeichnete Arbeiten, www.dam-online.de