Wenn man in diesen Tagen mit Sam Mendes sprechen will, meldet man ein R-Gespräch an. Man gibt seinem Management die eigene Nummer, und Tage später wird man aus New York zurückgerufen und mit Mendes verbunden. So verhindert der Regisseur von Welt, dass die Deutschen seine Nummer erfahren. Dann ist es aber erstaunlich gemütlich, sich mit Mendes virtuell über dem Atlantik zu treffen: britisches Society-Gelächter erklingt, man wird beim Vornamen genannt und ins Vertrauen gezogen ("To be honest with you"), und nach kurzer Zeit fühlt man sich, als säße einem der Mann im Klubsessel gegenüber.

The Bridge Project nennt Mendes, der Engländer in New York, sein neues Projekt. Eigentlich ist es mehr als eine Brücke, die er da baut zwischen den USA und Europa, man müsste es The Net Project nennen: Mendes ist einer der großen Netzwerker seiner Zunft. So einen wie ihn gibt es in Deutschland nicht – einen Theaterregisseur, der mit Filmen zu Ruhm kam und doch weiter Theater macht. Was das deutsche Theater in schöner, manchmal grauer Konsequenz praktiziert, das Ensemble- und Repertoiretheater einer "guten stehenden Schaubühne" (Schiller), das steigert Mendes glamourös zum Großprojekt: Sein Ensemble soll je zur Hälfte aus Amerikanern und Engländern bestehen, es bringt berühmte Theater- und Filmschauspieler zusammen, es spielt in den USA und in Europa, und es wird von amerikanischen und europäischen Trägern gestützt (hauptsächlich von der Brooklyn Academy of Music und von Kevin Spaceys Londoner Theater The Old Vic).

Zu den Unterstützern des Plans gehören die Ruhrfestspiele Recklinghausen, die jetzt mit dem ersten Bridge-Produkt eröffnet wurden, in Anwesenheit des Bundespräsidenten übrigens: Mendes hat Tschechows Kirschgarten inszeniert, hoch konventionell, aber mit Stars wie Ethan Hawke, Rebecca Hall, Simon Russell Beale und Sinéad Cusack, und diese Berühmtheiten in Demut durch Recklinghausen wandeln zu sehen ist ein lustiger Nebeneffekt des großen Brückenbautheaters.

"Es wird viel über die gegensätzlichen Theaterspielweisen in London und New York gesprochen", sagt Mendes, "aber in der praktischen Arbeit sind mir keine fundamentalen Unterschiede aufgefallen." Was die Alltagskultur angehe, sehe es anders aus: "Diese Brücke hat George Bush jr. schwer beschädigt. Seine Regierung war die unbeliebteste in der amerikanischen Geschichte. Aber mit Obama scheint diese Wunde nun schnell zu heilen. Er bedient sich übrigens der Künste – er versteht, dass die Kunst der einfachste und beste Weg der Kommunikation ist."

Mendes ist ein Wunderkind des Kulturbetriebs. Er war 27, als man ihn zum Leiter des Donmare Warehouse Theatre in London ernannte, und sechs Jahre später, 1998, bot ihm Steven Spielberg die Regie zu American Beauty an. Für seinen Erstling erhielt er den Oscar als bester Regisseur. Nicht das rabiat Originelle des Genies strahlt von seinen Filmen aus, eher eine enorme Lernfähigkeit: Mendes arbeitet sich durch die Genres voran, von der Gesellschaftssatire seines Debüts über den fahlen Thriller Road to Perdition zum Kriegsfilm Jarhead und zum psychologischen Drama Revolutionary Road (mit seiner Ehefrau Kate Winslet und Leonardo DiCaprio). Er lernt dazu und liefert am Ende jeder Lektion ein Meisterstück ab.

Mendes ist ein großer Freund der "Graphic Novel", des gezeichneten Romans. "Ich bin zu faul, um einen echten Roman zu lesen", so klingt es aus der Leitung, und ein transkontinentales Lachen wird nachgeschoben. Aufgewachsen ist er mit Tim und Struppi und Asterix, und die Graphic Novel betrachtet er als eine echte Errungenschaft unserer Zeit: "Eine Verschmelzung von Kunst und Literatur, von High und Low – genau das, was das amerikanische Mainstream-Kino gern sein möchte."