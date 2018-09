Inhalt Seite 1 — Grün, aber gefährlich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das wäre es doch: eine Methode, mit der sich die Klimaschädlichkeit der in aller Welt genutzten, aber leider allerschmutzigsten Energiequelle entschärfen ließe. Ein "Du darfst" für die Kohle, die man weiter verbrennen könnte – ohne Reue. Mit einem Gesetz für die unterirdische Speicherung von CO₂ will die Große Koalition jetzt solch einer Technologie den Weg bahnen: CCS, Carbon Capture and Storage, ihr Mittel der Wahl für "saubere Kohle" und andere fossile Energien. Das Kabinett hat den Entwurf schon durchgewinkt.

Aber wo bleibt der Applaus? Im Gegenteil: Nicht nur Umweltverbände laufen in diesen Tagen gegen die CCS-Pläne Sturm. Grüne und Linke protestieren, der Umweltausschuss beraumte für den 25.Mai rasch eine Anhörung im Bundestag an, selbst Teile der SPD-Fraktion und auch der Bundesrat übertreffen einander in der Länge ihrer Mängellisten. Das Gesetz sei "so strukturkonservativ wie General Motors", lästert der technologiepolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Hans-Josef Fell. Dass die Große Koalition den Stromkonzernen helfe, "weiter auf den Kohle-Pfad zu setzen", kritisiert auch Martin Faulstich, Vorsitzender des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU), der von der Bundesregierung selbst berufen wird.

Seine Begründung indes deutet auf einen grundlegenden Systemkonflikt: Mit der breiten Einführung von CCS werde "der notwendige Ausbau der erneuerbaren Energien blockiert". Und tatsächlich war der Versuch schon immer umstritten, das CO₂ in der Abluft der Kraftwerke abzuscheiden, zu verflüssigen und, aus den Augen, aus dem Sinn, tief unter der Erdoberfläche zu verpressen. Selbst Befürworter leugnen nicht seine Unwägbarkeiten.

So würde der Verbrauch der fossilen Ressource bei der CO₂-Abscheidung nicht sinken, sondern in die Höhe getrieben, weil das Verfahren selbst erhebliche Mengen an Energie verbraucht. Die Kosten der Stromerzeugung dürften sich also auch unter den Prämissen des Emissionshandels bei der Kohle drastisch erhöhen – während Energie aus erneuerbaren Quellen stetig billiger wird; das gilt umso mehr für das Jahr 2020, wenn die noch unausgereifte CCS-Technologie frühestens zum Einsatz kommen kann.

Teure Pipelinenetze müssten quer durch Deutschland gebaut werden

Diese Konkurrenzlage erscheint umso plausibler, wenn man die gesamte Prozesskette betrachtet. Denn auch CCS-Kraftwerke wären keineswegs frei von CO₂; nur rund 70 Prozent des produzierten Treibhausgases könnten zurückgehalten werden. Überdies erforderte der Abtransport von täglich Millionen Tonnen Gas eine kostspielige Infrastruktur: Die als Speicher geeigneten leeren Gasfelder oder tiefen Aquifere (Grundwasserleitern) liegen im Norden, teure Pipelinenetze müssten quer durch Deutschland gebaut werden. Mit hohen Sicherheitsanforderungen, denn bei einem Leck könnte schon ein Anteil von acht Prozent Kohlendioxid in der Atemluft tödlich wirken.

Alles beherrschbar, beruhigt Vattenfall-Vorstand Reinhardt Hassa; er rechnet auch noch mit Fortschritten beim Verfahren. Doch der ganze Kraftakt erinnert an die "salvatorische Formel", die der Schriftsteller Carl Amery einmal für das Klimaproblem der Kohle formuliert hat: "Man wird schon was finden. Einfach weitermachen."

Die meisten Umweltschützer, auch der Sachverständigenrat halten die weitere Erforschung von CCS trotzdem für sinnvoll; angesichts der Dramatik des Klimawandels dürfe man für die bestehenden Kraftwerke keine Option ausschließen. Sie hätten also nichts gegen Regeln für eine Testphase der Pilotanlagen, die RWE und Vattenfall in Hürth und Jänschwalde planen. Die Stromkonzerne jedoch drängten auf umfassende "Planungssicherheit" und forderten bereits einen großzügigen Rahmen für die kommerzielle Nutzung von CCS. Dem kamen Wirtschafts- und Umweltministerium nach. Druck machten die Energieversorger vor allem mit der Drohung, sie könnten beim Exportgeschäft mit der CCS-Technologie hinter Japan, England, den USA oder Australien zurückfallen. Außerdem wollen RWE und Vattenfall möglichst rasch an verlockende Fördertöpfe herankommen: Die Europäische Union bietet für Demonstrationskraftwerke – zusätzlich zu insgesamt 600 Millionen Euro Forschungsgeldern – bis 2015 europaweit rund 10 Milliarden Euro.