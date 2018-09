Inhalt Seite 1 — Er kommt nicht bis zur Schlossallee Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wendelin Wiedeking mag Monopoly, er spielt es mit der Familie, er spielt es mit Freunden. Meistens gewinnt er. Er führt das nicht auf Glück, sondern auf seine Taktik zurück. Wiedeking ist ein vorsichtiger Spieler, er kauft zum Beispiel nicht gleich die Schlossallee, wenn er die Gelegenheit dazu hat, "denn die nimmt Ihnen am Anfang ziemlich viel Geld aus der Kasse", wie er mal erklärt hat. Lieber fängt er mit den preiswerten Straßen an, kassiert dort erst mal ein paar Mieten. "Da finanziert sich die Schlossallee hinterher von allein."

Beim Firmen-Monopoly ist er genauso vorgegangen. Als der Porsche-Chef vor vier Jahren den Einfall hatte, sich am 14-mal größeren VW-Konzern zu beteiligen, kaufte er die ersten Aktien billig zusammen. Er ließ sich von seinem Finanzchef Holger Härter einen Plan ausarbeiten, wie man an weitere Anteile herankommen könnte, ohne dabei viel Aufsehen zu erregen und viel Geld auszugeben. Mithilfe von Optionen verdiente Porsche prächtig an jenem Kursanstieg der VW-Aktie, den die Sportwagenfirma mit ihren Aktienkäufen ausgelöst hatte. Dank der Finanzgeschäfte übertraf der Gewinn des Unternehmens dessen Umsatz. Es schien fast so, als könne Porsche das Geld selbst drucken, mit dem es VW kaufte. Als finanziere sich die Schlossallee von allein.

Es klappt nicht. Wendelin Wiedeking, 56 Jahre, hat sich böse verspekuliert. Und so mutiert der Vorzeigemanager binnen weniger Wochen im öffentlichen Ansehen zum Hasardeur und Zocker.

Lange war Wiedeking einer der angesehensten Wirtschaftsführer im Land, obwohl er vergleichsweise nutzlose Autos für eine kleine Einkommenselite baute. An der Spitze von Porsche hatte er von 1992 an eine einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben.

Wiedeking liebte den forschen Auftritt. Er gefiel sich als Kritiker der Kapitalmärkte und Belehrer der Banken. Zu den Apologeten des Shareholder-Value hat er dabei allerdings nie gehört. Seine Reihenfolge war eine andere: erst die Kunden, dann die Mitarbeiter, Lieferanten und Händler, zum Schluss der Aktionär. Er weigerte sich, Quartalsberichte vorzulegen, und legte sich deswegen mit der Börse an. Das kam gut an.

Den Bodenständigen musste der Ingenieur aus Westfalen nicht spielen. Als erklärter Golfsport-Verächter und Freizeit-Traktorist bot er einen willkommenen Kontrast zu den vielen aalglatten Typen auf den Vorstandsetagen der deutschen Wirtschaft. Einen "Macher mit Herz und Schnauze" sah sogar die Börsenzeitung in ihm. Und der Betriebsratsvorsitzende machte aus seiner Bewunderung keinen Hehl.

Wiedekings Masterplan sah vor, dass Porsche seinen Anteil an VW bis auf 75 Prozent ausbauen sollte. Dann hätten die Stuttgarter mit den Wolfsburgern einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abschließen können und wären an das Geld in den VW-Kassen herangekommen. Gefehlt: Porsche hat mit Aktienkäufen Schulden von neun Milliarden Euro angehäuft. Die Zinsen drücken sehr, seit das Luxusautogeschäft schlechter läuft, und die Banken drängen auf eine Rückzahlung der Kredite.