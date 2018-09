Die ZEIT: Herr Minister, bislang, so scheint es, reagieren die Deutschen sehr entspannt auf die Krise. Erstaunt Sie das?

Wolfgang Schäuble: Ja, ich bin positiv überrascht. Vor dieser Krise, deren Ausmaß ich mir nicht habe vorstellen können, hätte ich schon die Sorge gehabt, dass die Bevölkerung nervös reagiert. Aber das tut sie nicht. Es hat sich ein hohes Maß an Reife entwickelt, das mich sehr beeindruckt.

ZEIT: Wie erklären Sie sich die Gelassenheit? Ist das Unkenntnis dessen, was uns droht? Oder Verdrängung? Oder das Zutrauen, wir schaffen das schon?

Schäuble: Die Menschen nehmen die Situation ernst. Sie wissen, die Krise wird uns noch große Schwierigkeiten machen, auch auf dem Arbeitsmarkt, es wird viele persönlich betreffen. Und trotzdem bleiben sie ruhig. Für die eindrucksvolle Gelassenheit der Deutschen spricht übrigens auch, dass die Zustimmung zu Rechts- und Linksextremen zurückgeht. Das alles ist hocherfreulich.

ZEIT: Sie haben keine Sorge vor sozialen Unruhen?



Schäuble: Nein, überhaupt nicht. Früher gab es die Debatte: Ist Bonn Weimar? Und es gab das Gerede, wenn es einmal nicht mehr bergauf gehe, sei die Zustimmung zu den Grundinstitutionen unseres Verfassungsstaats gefährdet. Das ist sie nicht. Und deswegen war auch das neueste Gerede über drohende Unruhen nicht nur unverantwortlich, sondern respektlos. Wer so redet, hat keinen Respekt vor der Reife unserer Bevölkerung.

ZEIT:Der Sozialwissenschaftler Herfried Münkler hat angemerkt, im Bewusstsein der Deutschen sei die Einführung der D-Mark 1948 stärker verankert als die Verabschiedung des Grundgesetzes. War das Materielle doch die entscheidende Grundlage?

Schäuble: Das wird nicht ganz falsch sein. Die Menschen wollen anständig leben, und die materiellen Lebensumstände sind dafür eine Voraussetzung. Aber die These, dass Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie gar nicht so wichtig seien, sondern eigentlich nur – wie jemand es einmal gesagt hat – "Bimbes", wird den Menschen nicht gerecht. Sie wollen nicht in der Lüge leben, sie wollen nicht herumkommandiert werden, und sie wollen selber gestalten. Mit der Währungsreform fing eine Zeit an, in der man für seine Schinderei, für seine Anstrengungen wieder einen berechenbaren Erfolg bekam. Aber die Menschen wissen schon den Wert von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu schätzen. Dass das alles nach den moralischen Zerstörungen, die Hitler verursacht hat, möglich war, macht eigentlich Hoffnung.

ZEIT: Bei aller Freude über die moralische Festigung der Deutschen: Erwarten die Menschen jetzt, in der Krise, nicht zu viel vom Staat? Sie selbst haben davor gewarnt, den Staat zu überfordern.

Schäuble: Na klar. Das ist immer so: Wir machen Fehler, wir lernen daraus, wir korrigieren, und das Pendel schlägt zurück. Man hat uns lange – mit "uns" meine ich alle, die nicht zu der kleinen, hoch angesehenen Klasse der internationalen Finanzexperten gehörten –, man hat uns lange gesagt: Das versteht ihr nicht, das ist zu komplex, liebe Politiker, das kann man nicht regulieren. Nun haben wir gesehen, ohne Regulierung zerstören sich auch die Finanzmärkte. Es gibt keine Freiheit ohne Grenzen. Ich sage auch – einer muss ja ab und zu noch ein paar Tabus verletzen –, der virtuelle Raum des World Wide Web kann nicht ohne Grenzen auskommen. Das Netz kann kein rechtsfreier Raum werden. Man muss nur aufpassen, dass es kein Übermaß an Regulierung gibt. Diese Balance muss man wieder und wieder neu finden.

ZEIT: Die Krise macht den Staat jetzt zum mächtigen Akteur, nachdem er lange Zeit eher mit seiner Selbstrücknahme beschäftigt war.



Schäuble: Na, Vorsicht. Im wirtschaftlichen Bereich mag das zum Teil der Fall gewesen sein, aber auf anderen Feldern…

ZEIT: …zugegeben, in der Anti-Terror-Politik hat sich der Staat nicht sehr zurückgenommen…