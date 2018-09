Vor 200 Jahren, am 13. Juni 1809, wurde Heinrich Hoffmann geboren, der uns den "Struwwelpeter" beschert hat, das vielleicht berühmteste, umstrittenste, meist verhöhnte, immer gefürchtete Kinderbuch der Welt. Gemalt 1844 als Weihnachtsgeschenk für Carl, den dreijährigen Sohn, hat Hoffmann 1845 auf Drängen von Freunden die neun selbst gebundenen Geschichten veröffentlicht, in einer Woche wurden 1500 Stück verkauft, in 36 Jahren 100 Auflagen gedruckt. Hoffmann, der Arzt war, schrieb unter dem Pseudonym Reimerich Kinderlieb. Wie wird sein "Struwwelpeter" heute gelesen? Welche Schrecken, Freuden hat er in der Erinnerung hinterlassen? An welche Figuren erinnert man sich? Eine Umfrage unter ZEIT-Autoren

Was für ein Glück

Von Jens Jessen

Dem Hund geht es am besten

Neben all den Schreckensszenen, die mich als Kind entsetzten (an einige mochte ich nicht einmal denken), enthielt der Struwwelpeter auch ein Sehnsuchtsbild. Es ist das Sehnsuchtsbild der revolutionären Gerechtigkeit. Der Hund, noch eben vom bösen Friederich geprügelt, sitzt an dessen Tisch und tafelt. "Aß auch die gute Leberwurst / Und trank den Wein für seinen Durst." Der Struwwelpeter , so sehr er sich in schadenfroher Pädagogik gefällt, hat ein Herz für diskriminierte Minderheiten. Es gibt die Geschichte vom großen Nikolaus, der die Buben dafür straft, den Mohr ausgelacht zu haben; es gibt das Häschen, das dem Jäger die Flinte entwendet und der Jägersfrau die Tasse zerschießt. Aber während die Revolte des Hasen scheitert, insofern, als seine Nachkommen die Folgen der Tat ausbaden müssen (dem Hasenkind spritzt der heiße Kaffee auf die Nase), hat der Hund für einen kostbaren historischen Moment tatsächlich den Platz der Herrschenden eingenommen. Auch wenn er mit unübersehbarer proletarischer Direktheit vom Teller frisst, hat er doch zum Symbol seines Sieges die Serviette der Mächtigen umgebunden. Auch die Zuchtrute der Unterdrücker ist in seinem Besitz. "Die Peitsche hat er mitgebracht / Und nimmt sie sorglich sehr in acht." Nie wieder soll sie zum Einsatz kommen. Der Hund tafelt nicht nur zum Ausgleich des erlittenen Schmerzes, sondern auch zur Belohnung seiner tapferen Notwehr. Er hat sich nicht hündisch ergeben prügeln lassen, sondern den bösen Friederich mannhaft ins Bein gebissen. Das ist heutzutage, wo ein Hund immer Unrecht hat, auch wenn er provoziert wurde, erst recht aktuell. Die Verfolgung und Diskriminierung von Hunden ist ja der einzig verbliebene Rassismus, den sich Deutschland noch gönnt. Darum: Hunde aller Länder, vereinigt euch! Nach der Wurst und dem Wein winkt euch, wie das Bild deutlich zeigt, auch noch der Napfkuchen.

Lachende Fische

Von Ulrich Greiner

Hanns Guck-in-die-Luft hat Humor