Viele Firmen halten an ihrem Personal fest, bauen Arbeitszeitkonten ab, ordnen Werksferien an oder nutzen Kurzarbeit. Dadurch werden weniger Stunden gearbeitet, der Lohn und die Lohnnebenkosten sinken jedoch nicht in gleichem Umfang. Das Ergebnis sind höhere Kosten pro Stunde – im ersten Quartal 2009 stiegen sie in Deutschland um 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Lohnstückkosten erhöhten sich. Weil weniger produziert wird, wuchsen sie in der Industrie im selben Zeitraum gar um 25 Prozent. (rud)