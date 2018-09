Inhalt Seite 1 — Prinz Nervenbündel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Komponist Christian Jost hat für die Komische Oper in Berlin eine Hamlet-Oper nach Shakespeare geschrieben. Andreas Homoki, der Intendant des Hauses und Regisseur der Uraufführung, beschreibt sie begeistert als eine "nach innen gewandte, in die Figuren hineinschauende" Geschichte. Das ist das Versprechen, das sich mit der Musik in einer Literaturoper immer verbindet: dass sie mehr weiß als der bloße Dramentext, dass sie tiefere Schichten erschließt und an das "Innerste" rührt, an die unaussprechlichen Ängste und Triebe, Sehnsüchte und Verzweiflungen. Ist Prinz Hamlet, der allein gegen alle steht und so existenziell von der Verworfenheit der Welt durchgeschüttelt wird, nicht ein idealer Kandidat für eine solche Innenschau? Wohnt diesem sturmgepeitschten Charakter nicht auch in Schauspielaufführungen immer schon etwas hochfahrend Musikalisches inne?

Christian Jost, der 45-jährige, in Berlin lebende und musiktheatererfahrene Komponist, bringt ihn als exaltierten Mezzosopran auf die Bühne. Die Nerven seines Hamlets hat er offengelegt wie bei einer Zahnwurzelbehandlung, die ohne Betäubung durchgeführt wird: Ein abgründiges Wort genügt, und schon geht er an die Decke. Dann schaukeln sich die Streicher unten im Graben in einem zweigeteilten Orchester zu Höchsterregung auf, die tiefen Blechblasinstrumente grummeln, und die Querflöten kippen ins Schrille. Zwölf innere Stimmen umwispern den Prinzen albtraumhaft. Taumelnde Resignation greift mit abirrenden Motiven um sich, Hassanfälle brechen sich in harschen Staccatoakkorden Bahn. Und manchmal erklingt alles zugleich.

Der Komponist will das, was da so dauerdringlich aus dem Orchestergraben herauftönt, nicht nur psychologisch gedeutet wissen, er reklamiert auch physiologische Vorgänge als "neuen Bedeutungsraum" für seine Musik. Wir hören also nicht nur in Klang gesetzte Wahnbilder eines Welthellsichtigen, sondern auch neuronale Gewitter im Kopf des Protagonisten, die Aufwallungen des Blutes in den Adern und die Adrenalin- und Endorphinausschüttungen.

Jost hat dafür die Shakespeare-Vorlage zu zwölf statischen Tableaux verknappt, die ihn gar nicht erst dazu zwingen, Handlung erzählen zu müssen. Ganz nah zoomt er sich mit der Musik an die Figuren heran. Alles will er in ihnen zum Klingen bringen. Permanent schlagen die Nervenenden Alarm, muss Panik ausgeschwitzt und Unruhe ausagiert werden.

Die Opernreise ins Innere von Hamlet geht einher mit einem enervierenden Befindlichkeitsbelegzwang. In jedem Shakespeare-Satz will die Musik unbedingt herausstellen, wie es ihr jetzt damit geht, wie sich diese wehe Sehnsuchtsgeste und jener kalte Zynismus in Tönen anfühlen. Beflissen und mitunter geradezu geschwätzig gibt die Partitur über Hamlets Empfindsamkeit in allen erdenklichen Details Auskunft.

So stellt sich ein unguter Effekt ein: Je eindringlicher die Musik auf den Hörer einredet, desto weniger vermag sie ihn zu überzeugen. Es gibt Passagen, in denen möchte man es gar nicht so genau wissen und wünscht sich, Hamlets Inneres, das vor allem im Orchestergraben zu Hause ist, möge einfach mal ein bisschen leise sein. Dem Verschwiegenen und Ausgesparten kompositorisch Raum zu geben gehört jedenfalls nicht zu den Stärken von Christian Jost.

Natürlich ist das ungerecht geurteilt, denn die Oper hat sehr wohl ihre raffiniert suggestiven Momente. Gleich in der ersten Szene etwa, wenn zu Hamlets berühmtem Weltekel- und Selbstmordmonolog "Schmölze doch dies allzu feste Fleisch" Posaunen- und Streicherglissandi die Welt in eine Schieflage bringen und sie wie auf Schmierseife rutschen lassen. Dann ahnt man, dass die Figuren festen Halt hier den ganzen Abend nicht mehr finden werden. Auch Ophelias Wahnsinn (mit zartem Irrsinn gesungen von Karolina Andersson) ist gekonnt in Szene gesetzt im zersplitternden Sinnverlust sphärischer Gesangslinien und in dem Umschlagen der Stimme ins gesprochene Wort. Ihr Tod wird verkündet von einem Echochor, der sich im Raum wie sanfte Wellen auf ruhigem Wasser ausbreitet. Das Eloquenzproblem freilich bleibt. Die Oper fügt Shakespeare nichts hinzu, was dieser mit Worten nicht schon genauer und brennender zum Ausdruck gebracht hätte.