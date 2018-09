Bald ist die Weltfinanzkrise zwei Jahre alt. Im August 2007 dämmerte es den ersten Investoren und Fondsmanagern, welche Folgen der massenhafte Ausfall riskanter Hypothekenkredite in den USA haben würde. Sie wachten auf, aber langsam. Noch bis in den Oktober 2007 stiegen die Aktienkurse in Amerika. Und erst im September 2008 begriffen auch Normalbürger, dass die Wall Street kurz vor dem größten Kollaps seit den 1930er Jahren stand.

Psychologisch gesehen, lag dazwischen eine Phase der Repression – nahezu ein Jahr, in dem die Amerikaner das Risiko einer zweiten Großen Depression verdrängten. Ich hatte deshalb seinerzeit von einer "Großen Repression" gesprochen. Mit dem Ende der Investmentbank Lehman Brothers kam es dann am 15. September 2008 zum Zusammenbruch.

Der Patient befindet sich seither in Therapie und erhält massive Dosen monetärer und fiskalischer Aufputschmittel. Verdrängungssymptome zeigt er gelegentlich immer noch: Da ist von "grünen Trieben" die Rede oder von Aufschwüngen in der "zweiten Ableitung", wonach es nun sicher wieder aufwärtsgehe, bloß weil sich die Dinge neuerdings nicht mehr mit gleicher Geschwindigkeit verschlechtern. Doch immerhin ist der Patient nun wieder auf einem – langen – Pfad zur Genesung.

Über Deutschland kann man das indes nicht sagen. Wer derzeit Berlin besucht, fühlt sich in die Zeit vor Lehman versetzt. Die Indizien dafür, dass diese Krise Deutschland größere Schmerzen bereiten wird als den USA, sind überwältigend. Und doch streiten deutsche Politiker und ihre Wähler das ab. Willkommen in der Großen Repression an der Spree.

Deutsche denken – wenn man es "denken" nennen mag – folgendermaßen über diese Krise.

Erstens: Sie ist genauso wenig ein deutsches Problem wie seinerzeit der Irakkrieg. Es handelt sich um eine amerikanische Krise. Die "angelsächsische Finanzwirtschaft" trägt Schuld an ihr, also deregulierte Finanzmärkte, überschuldete Banken, Hedgefonds, Derivate und so weiter.