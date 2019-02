Inhalt Seite 1 — Schwer erziehbare Kinder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aus gegebenem Anlass vergleiche ich den Text von Billie Jean, Michael Jackson, mit dem Text von In the Ghetto, Elvis Presley, jeweils von mir in freier Form übersetzt. Beide Songs gehören zu den größten Hits zweier der erfolgreichsten Musiker der Geschichte. In beiden Songs geht es um Mutterschaft und prekäre Familienstrukturen. Die Protagonistin von In the Ghetto – gemeint ist ein vornehmlich von Schwarzen bewohnter Bezirk einer amerikanischen Großstadt – bekommt einen Sohn, der im weiteren Verlauf des Songs starke soziale Auffälligkeiten entwickelt. Der Kindsvater ist abwesend, er wird nicht erwähnt.

In Billie Jean dagegen wird Michael Jackson von einer Frau, vermutlich einem Fan, beschuldigt, der Vater ihres Sohnes zu sein, er selbst bestreitet dies lebhaft. Der Song wurzelt, nach Jacksons eigenen Angaben, in einer autobiografischen Begebenheit. "Billie Jean lieb ich nicht mehr, / obwohl sie denkt, dass es so wär. / Ihr Sohn ist wirklich nicht von mir! / Das Schulgeld ist jetzt Billies Bier." Aber wie verhält es sich wirklich?

Tatsächlich lässt der Song die Frage der Vaterschaft offen, wie folgender Abschnitt belegt. "Wir haben getanzt bis morgens um drei, / dann hörten wir nervendes Babygeschrei. / Ey, das Baby sieht tatsächlich voll aus wie ich, / vorm Familiengericht wird das kniffelig. / Die Leute sagen immer, pass bloß auf, was du tust, / du hast mit zu vielen Girls rumgeschmust." Die Apotheose des Songs besteht in der Zeile "Billie Jean, die lieb ich nicht", die etwa ein Dutzend Mal wiederholt wird.

Bei Presley beginnt es so: "Während Schnee weht, / an einem kalten, grauen Chicagomorgen, / hat eine arme schwarze Mutter reichlich Sorgen – in dem Ghetto." Und weiter: "Seine Mutti weint. / Denn wenn’s etwas gibt, was sie nicht brauchen kann, / dann einen weiteren hungrigen kleinen Mann – in dem Ghetto. / Freunde, begreift ihr denn nicht? / Dieser Junge, der braucht Trost und Licht, / oder er steckt eines Tages eure Autos an."