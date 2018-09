Das Machtwort, es war wahrlich überfällig, und vermutlich sprach der Landeshauptmann von Niederösterreich sogar der Leserschaft der Boulevardzeitungen aus der Seele. "Schluss mit der Hatz auf Polizisten", verlangte Erwin Pröll. Schlagzeilentauglich, dieser Spruch, muss sich der populäre Landesvater gedacht haben. Doch wovon sprach der Mann eigentlich, der mit einer Kandidatur bei der bevorstehenden Bundespräsidentschaftswahl liebäugelt? Wer hetzt hier wen?

Die traurige Geschichte verlangte eher nach einem nachdenklichen, auch beschwichtigenden Wort. Vergangene Woche war spät nach Mitternacht ein 14-jähriger Junge in einem Supermarkt in Krems von einer Polizeikugel tödlich in den Rücken getroffen worden. Ein zweiter Schuss durchschlug seinem 17-jährigen Kumpanen beide Oberschenkel. Bewaffnet war das Duo mit einem Schraubenzieher und einer "Gartenhaue", wie ein Polizeisprecher sagte. Mit diesen Werkzeugen hatten sich beide Zutritt zu dem Verbrauchermarkt verschafft, Alarm ausgelöst und waren von einer Streife gestellt worden. Dann krachten die Schüsse. Alles andere ist nach wie vor ungewiss, der Tathergang verschüttet unter einem Wust von Geheimniskrämerei, Verdächtigungen, Widersprüchen und Vertuschungsversuchen. Der tote Junge wird am Donnerstag in Krems zu Grabe getragen, der verletzte Überlebende wurde in Untersuchungshaft genommen. Jetzt soll der Eindruck entstehen, die beiden Missetäter seien ganz allein für ihr Schicksal verantwortlich.

Von Anfang an muss den Vorgesetzten der Polizeistreife klar gewesen sein, dass hier ein nächtlicher Routineeinsatz (der Polizist und die Polizistin versicherten, sie hätten mit einem Fehlalarm gerechnet) ziemlich schiefgelaufen war. Todesschüsse gehören nicht zum Alltag der Exekutive. Sie verfügt kaum über Erfahrungen, an denen sich eine verantwortungsbewusste Kommandoebene nach einem solch dramatischen Vorfall orientieren könnte. Und ihr fehlt das Verständnis dafür, dass sich kritische Fragen geradezu aufdrängen, nachdem ein halbwüchsiger Kleinkrimineller einem Polizeieinsatz zum Opfer gefallen ist. Stattdessen stellt sie stur in Abrede, dass diese Möglichkeit überhaupt bestehen könnte. Kurz, ihr fehlt die Fähigkeit, mit Fehlern in den eigenen Reihen umzugehen.

Dieses Unvermögen mag an Mängeln in der Ausbildung, auch der Führungskräfte, liegen. Eine ganz Reihe von Fällen, bei denen in den vergangenen Jahren tödliche Schüsse gefallen waren und bei denen jedes Mal der Waffengebrauch in keinem Verhältnis zu Tat und Täter stand, erzählen davon, dass weder die Einsatzkräfte noch deren Vorgesetzte für die Anforderungen gewappnet sind, die an eine zeitgemäße Exekutive gestellt werden. Ein wenig scheinen in ihrer Vorstellungswelt noch immer die Gesetzmäßigkeiten zu herrschen, die früher einmal die Räuber-und-Gendarm-Spiele bestimmten.

Moderne Polizeitruppen hingegen wissen um den großen Graubereich, der sich in der Gesellschaft ausgebreitet und ihre Arbeit mühevoller, komplizierter und weniger kalkulierbar gemacht hat. Sie verfügen über mehr Fingerspitzengefühl als Durchschlagskraft. Sie bilden nicht in erster Linie einen eisernen Kordon gegen das kriminelle Potenzial in einer Gesellschaft, sondern sie bemühen sich, zunächst in jenen Konflikten zu vermitteln, die unweigerlich in einem Gemeinwesen zunehmen, in dem Migration die Regel geworden ist, sich psychische Verstörung häuft und soziale Problemzonen entstanden sind.

In Metropolen herrscht nach tödlichen Polizeischüssen Aufruhr

Derart einfühlsame Methoden bei der Polizeiarbeit sind in Österreich nicht durchsetzbar. Hier dominiert der scharfe Ton der Ordnungshüter im Innenministerium. Hier vergiften Boulevardzeitungen, die nicht zufällig früher Revolverblätter genannt wurden, das Klima und suggerieren ihren Lesern, sie wären umzingelt von fremdländischen Verbrecherbanden, gewissenlosen Drogenringen und lichtscheuem Gesindel aller Art, das es auf ihr Hab und Gut abgesehen habe. Diesen Unfug lesen natürlich auch Polizisten, und viele machen sich in ihrem Selbstverständnis einen Reim darauf. Sie greifen deshalb nicht unverzüglich zur Pistole. Aber wer weiß, welche Gefahr da draußen im Dunkel auf sie lauert?

Österreich ist ein nicht nur im internationalen Vergleich sicheres Land, in dem eine ziemlich friedfertige, eher phlegmatische Bevölkerung lebt. Wäre der Todesschuss von Krems nicht in dem schmucken Landstädtchen, sondern in einer Metropole gefallen, die Chancen wären groß, dass sich die Ghettojugend im Aufruhr befände und Straßenzüge in Flammen stünden. In Krems hingegen, da versammelten sich lediglich ein paar Jugendliche aus der Nachbarschaft des getöteten Jungen auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt und zündeten mit hängenden Köpfen Erinnerungskerzen an. Eine derart friedfertige Bevölkerung hat es nicht verdient, dass sich Polizeiführung und Politik regelmäßig aus der Verantwortung stehlen, wenn etwas schiefgelaufen ist. Und dass sie dabei aus der Novelle von Franz Werfel Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig ihre Argumentationsmuster beziehen.

Es gibt einen 40 Jahre alten Film namens Jagdszenen aus Niederbayern, der davon erzählt, wie eine Gemeinschaft an sozialer Ausgrenzung zerbricht. In den Jagdszenen, die in Niederösterreich spielen, gilt allerdings das Diktum des Landeshauptmannes, der nach einem anderen Todesschuss behauptete: Wer in seinem Land etwas "anstellt", der müsse mit "dem Schlimmsten" rechnen. Seit der Abschaffung der Todesstrafe vor 40 Jahren gilt im Übrigen die Vorstellung, es gebe todeswürdige Verbrecher, als überlebt. Oder etwa nicht?