Professor Joachim Sauer, der Ehemann der Kanzlerin, gehörte zu den geladenen Gästen. Doch er war bei jenem "Abendessen zu Ehren von Herrn Doktor Ackermann" am 22. April 2008 verhindert, das nun in manchen Medien als Geburtstagsparty oder Geburtstagssause im Bundeskanzleramt betitelt wird. Verpasst hat er nicht nur Schnitzel und Spargel, sondern ein Ereignis, das Frank Schirrmacher, Herausgeber der FAZ, zu dem Bekenntnis veranlasste: "Ich war dabei. Ich habe gegessen, und ich habe geredet, allerdings kaum getrunken." Ein Abendessen, das es auf die Tagesordnung des Haushaltsausschusses des Bundestags geschafft hat und das wie ein schwarzes Pendant zur Dienstwagenaffäre von Ulla Schmidt wirkt.

Die Geschichte, wie aus Spargel und Schnitzel im Kanzleramt ein Skandal wurde, beginnt mit einer Dokumentation über Angela Merkel, die vor zwei Wochen im ZDF gezeigt wurde. Dort kam auch Josef Ackermann zu Wort, der sichtlich stolz über sein Verhältnis zur Kanzlerin erzählte: "Sie hat mir damals gesagt, sie würde gerne etwas für mich tun. Ich solle doch einmal etwa 30 Freunde und Freundinnen einladen aus Deutschland und der Welt, mit denen ich gerne einen Abend zusammensein würde im Kanzleramt. Und ich muss Ihnen sagen, es war ein wunderschöner Abend." Das Kanzleramt als Festkulisse für Ackermanns Privatvergnügen, bei dem auf Kosten des Steuerzahlers getafelt und gefeiert wird? Eine Amigo-Affäre, nur andersherum?

Essenseinladungen aus dem Bundeskanzleramt an Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, gerne auch in Gruppen, sind durchaus üblich. Gerhard Schröder hatte in seiner Amtszeit zum Beispiel Großintellektuelle wie Christa Wolf, Günter Grass und Peter Sloterdijk ins Kanzleramt geladen, um sich mit ihnen bei einem Abendessen über die Gefahren des internationalen Terrorismus auszutauschen. Für solche Veranstaltungen sind im Etat des Bundeskanzleramts für 2009 unter dem Titel 529/01 "Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen" 340.000 Euro eingestellt.

Ist der 60. Geburtstag von Ackermann ein dienstlicher Anlass, um "ein Abendessen mit Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft auszurichten", wie das Bundeskanzleramt die Veranstaltung beschreibt? "Ja", heißt es beim Bund der Steuerzahler. Die Gästeliste zeige, dass es sich um keine private Geburtstagsfeier gehandelt habe. Anwesend waren etwa BASF-Chef Jürgen Hambrecht, Bildungsministerin Annette Schavan, Unternehmerin Maria-Elisabeth Schaeffler und der Präsident des Goethe-Instituts Klaus-Dieter Lehmann. Er sei nicht mit Ackermann befreundet, kenne ihn aber gut, weil der Deutsche-Bank-Chef Gründungsvorsitzender des Wirtschaftsbeirats des Goethe-Instituts sei, sagt Lehmann. "Mit einer Geburtstagsfeier hatte der Abend wenig zu tun, es war vielmehr eine ertragreiche Diskussionsrunde, die von Merkel moderiert wurde", erinnert er sich. Sie habe jeden am Tisch aufgefordert, ein Thema aus seinem Tätigkeitsbereich zu nennen, das ihn besonders beschäftige. Lehmann habe über die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Kultur und Wirtschaft gesprochen.

Auch wenn Ackermann, dessen Rat Merkel seit Ausbruch der Krise immer wieder suchte, seine Nähe zur Kanzlerin zur Schau stellt – dass er vorschlagen durfte, wer auf die Gästeliste gesetzt wird, ist ebenso wenig skandalös wie die Dienstwagennutzung von Ulla Schmidt. Über die allerdings empört sich die Bild- Zeitung anders als über das Ackermann-Essen. Vielleicht weil auch Chefredakteur Kai Dieckmann und Verlagschef Mathias Döpfner an jenem Abend im Kanzleramt gegessen, geredet und gewiss kaum getrunken haben.