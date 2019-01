Wenn die Sonne schon im sherryfarbenen Himmel schwimmt, die roten Gesichter sich in den Wassertröpfchen am Weizenglas spiegeln, wenn ein Schweinchen, das man Tage zuvor noch fidel grunzend durch die Stalltür begrüßt hatte, sich nun, müde geworden, bald rotbraun geknuspert über dem Feuer dreht und Bernd noch mal den Text von Griechischer Wein durchgeht, dann sind wir weit entfernt von Großstadt, Sexorgien, Megajazz und Metall-Festivals, Gigantoromanen und Nickelbrillen. Dann sind wir genau hier, im Plastikzelt einer blassen Realität. Die Saison im schummrigen Zwischenlicht, auf dem Übergang vom Sommer zum Herbst, ist die Zeit der Kirmes, Kirchweihe oder wie man hier, im Kaff, auch sagt: Kirmse, olé. (Da pufft auch gleich das Moral-Teufelchen rechts über dem Ohr auf, zückt Schreibblock, schwenkt die Brille und sagt: »Kaff? Was soll das sein? Ein Kaff? Eine Beleidigung? So was! Du hast doch bestimmt Verwandtschaft dort, also bitte, das kann man dann auch netter formulieren. Verwandtschaft, das sind auch Menschen.«)

Jetzt fragen Sie sich zu Recht: Wie bitte? Worum geht es? Kirmes? Im Föetong? Was, verdammt, soll das? Nein, es heißt Kirmse. Und das hat hier bei Bernd, dem Frontmann der Coverband, und dem Kirmseverein schon apodiktische Evidenz. Es heißt Kirmse, und da setzt die Musik an, der Körper will es so. Hungrig. Aufgewühlt, riesiger starker Energiestrudel. »Skandal um Rosi«, dröhnt in den Ohren. Die Bierstiefel schütten sich in vielen Einheiten in die Leiber. Das ist das kontrollierte, auf das Wochenende gedehnte Ausflippen, das sonst nur noch auf dem Karnevalsumzug und bei Beerdigungen möglich ist. Da gucken die Jazzfestival-Fingerschnipper und die Hörer vom Kulturradio jetzt aus Augen wie aus zwei Nullen. »Isch spendiere«, röhrt der Bürgermeister, erhebt sich kurz von der langen Bank, wo auf der anderen Seite in diesem Moment ein anderer runterfällt, weil die Bank kippt, und der Bürgermeister, weil er eigentlich Bademeister im örtlichen Freibad ist und nichts machen kann, außer erschrocken zu gucken, drückt sich wieder brav in die Bank, um das Gleichgewicht, auch seines, das im Stehen ungewiss schien, im Sitzen wieder zwischen ihm und der Welt und der Gemeinschaft auf der anderen Seite der Biertischbank herzustellen. Es ist, als zwinkerte das Schweinchen ein letztes Mal: »Verweile doch.«