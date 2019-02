Die Lufthansa kommt nicht zur Ruhe. Zunächst kämpften Unternehmenschef Wolfgang Mayrhuber und sein Vize, der neue Passagevorstand Christoph Franz, als Folge der weltweiten Wirtschaftskrise mit dem schärfsten Passagiereinbruch seit Jahren. Nach dem Milliardengewinn im Vorjahr wäre das Management schon froh, für 2009 keine Verluste verkünden zu müssen. Nun droht dem Führungsduo weiteres Ungemach – aus dem eigenen Haus. Die in der Vereinigung Cockpit organisierten Piloten sind in Streiklaune. In der Vergangenheit hat das die Lufthansa stets Millionen gekostet.

Noch verhandeln die Piloten. "Das kann einige Wochen dauern", heißt es beim Berufsverband, während die Lufthansa zu Wochenbeginn von "konstruktiven Gesprächen" berichtete. Allerdings hat man auch in vergangenen Tarifauseinandersetzungen so geredet – wenig später ließen die Piloten dann ihre Muskeln spielen. Sie und mit ihnen Tausende Passagiere blieben am Boden.

Den Lufthansa-Kapitänen geht es nicht nur um mehr Gehalt; von 9,6 Prozent für 18 Monate ist die Rede. Sie wollen auch mehr Mitsprache im Tagesgeschäft. Cockpit fürchtet, mit Lohnzurückhaltung für Mayrhubers Einkaufstouren zahlen zu müssen. Anfang nächster Woche steht beispielsweise die Genehmigung der EU-Kommission für die Lufthansa-Übernahme der hoch defizitären Austrian Airlines an.

Richtig ist, dass die Lufthansa bis 2011 eine Milliarde Euro Kosten im Passagiergeschäft sparen will. Ohne dabei auch die Piloten in die Pflicht zu nehmen, ist das kaum zu schaffen. 2007 erhielt das Cockpitpersonal nach Konzernangaben eine Erhöhung des Gehalts um 2,5 Prozent, 2008 waren es drei Prozent. Im Prinzip kein Grund zur Klage, zumal sich die Grundgehälter inklusive Schichtzulage zwischen 62.000 und 217.000 Euro bewegen.

Per-Ola Hellgren von der Landesbank Baden-Württemberg rechnet denn auch nicht mit einem Erfolg für die Lenker im Cockpit. "Sie riskieren einen erheblichen Imageverlust und haben zudem eine schlechte Verhandlungsposition", sagt der Analyst. Im Gegensatz zu früheren Jahren hat nämlich die Arbeitslosigkeit auch den Berufsstand der Piloten erreicht. Dutzende Fluggesellschaften haben in der Krise Flieger am Boden gelassen.

Zugleich gilt die Auseinandersetzung als Feuertaufe für den seit Juli amtierenden Christoph Franz. Mit dem Sparprogramm Climb 2011 will er die Profitabilität der Lufthansa deutlich erhöhen. Andernfalls droht die Fluggesellschaft weitere Marktanteile an Billigflieger wie Ryanair und Easyjet zu verlieren. Das wäre ein schlechter Einstand für Wolfgang Mayrhubers designierten Nachfolger.