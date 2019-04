Inhalt Seite 1 — Ein wenig entspanntes Treffen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Benjamin Netanjahu besucht Berlin. Ein israelischer Ministerpräsident im Kanzleramt, das könnte 44 Jahre nach Aufnahme deutsch-israelischer Beziehungen eine entspannt- freundschaftliche Übung sein. Ist es aber nicht, und das liegt an Netanjahu. Der Mann und sein rechtsauslegendes Kabinett liegen in offener Schlacht mit der schwedischen Regierung. Dieser Streit geht alle EU-Staaten etwas an, denn die Schweden führen seit Juli als Ratspräsidenten die europäischen Geschäfte.

Israelische Minister zeihen die Schweden der "Blutlüge", sie halten ihnen "Schweigen während des Holocaust" vor, Netanjahu persönlich fordert von Schwedens Regierung die "Verurteilung" einer schwedischen Zeitung. Ganz schweres Geschütz, das zweierlei offenbart: Europa wird es mit der neuen Regierung in Westjerusalem alles andere als leicht haben. Israel tut sich derzeit schwer mit seinen freiheitlichen Prinzipien.

Die Geschichte des Zwists ist schnell erzählt. Am Anfang steht ein Artikel der schwedischen Boulevardgazette Aftonbladet, in welcher der freie Autor Daniel Boström unterstellt, dass israelische Soldaten Organe toter Palästinenser stehlen würden. Eine Räuberpistole auf Seite zwei des Kulturteils, die viele Israelis empört. Zu Recht, denn Boström arbeitet mit sechzehn Jahre alten Indizien, Belege fehlen. Ein kurzer Brief der israelischen Botschaft in Stockholm, vielleicht eine Gegendarstellung in der Zeitung wäre angemessen gewesen.

Stattdessen: eine Art Neuauflage des Karikaturenstreits. Der Kampf der Kulturseiten. Der Zusammenprall der Staatsspitzen. Während israelische und schwedische Schreiber aufeinander eindreschen, beschimpfen israelische Minister die Schweden. Vor der schwedischen Botschaft in Tel Aviv laufen Demonstranten auf, im Internet formieren sich die Empörten, die nun Ikea boykottieren wollen. Absolut Vodka in den Bars von Tel Aviv könnte als Nächstes drankommen. "Wie kindisch sind wir?", fragt die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth.

Vielleicht ist es doch ein Spiel für Erwachsene. Netanjahu und sein Kabinett haben ein Problem mit dem schwedischen Außenminister Carl Bildt, einem nicht auf den Mund gefallenen Kritiker starrköpfig ausgefallener israelischer Politik. Als Bildt im Frühling sagte, ein Nahostfrieden ohne Einbeziehung der islamistischen Hamas sei ebenso illusorisch wie Frieden ohne Netanjahu, da fühlte sich Letzterer schon ob des Vergleichs beleidigt.