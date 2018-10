Inhalt Seite 1 — Karriere in der Kirche ist Männersache Seite 2 — Auf einer Seite lesen

"Der wesentliche Wert der Frau liegt in ihrer Gebärfähigkeit und in ihrem hauswirtschaftlichen Nutzen", schrieb der Kirchenlehrer Thomas von Aquin. Zwischen diesem Satz und heute liegen mehr als sieben Jahrhunderte, die Frauenbewegung, die Pille und Angela Merkel. Aber an den Kirchenmauern scheint die Emanzipation weitgehend abgeprallt zu sein. Hinter den Altären und auf den Kanzeln stehen – je nach Konfession – mehrheitlich oder ausschließlich Männer, und wer aus der Provinz kommt, dem sind möglicherweise auch Ministrantinnen noch fremd. Kirche in Deutschland ist zumindest auf den ersten Blick eine männlich dominierte Angelegenheit.

Die Kirche wird getragen von Frauen im Haupt- und Ehrenamt. Elfriede Schießleder, Vizepräsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes

Was für eine bedeutende Rolle Frauen in der und für die Kirche spielen, wird erst bei näherem Hinsehen deutlich. "Wenn die Frauen eine Woche streiken würden, würde nichts mehr gehen", sagt Elfriede Schießleder, Vizepräsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes, "die Kirche wird getragen von Frauen im Haupt- und Ehrenamt." Sie arbeiten als Religionslehrerinnen oder Mesnerinnen, sind Kirchenmusikerinnen und Anwältinnen in Kirchengerichtsverfahren, leiten Gottesdienste, teilen die Kommunion aus und beerdigen die Toten – auch wenn sie katholisch sind oder als Protestantin kein Weiheamt innehaben. Von den zahlreichen Frauen, die in den Wohlfahrtsverbänden im Kirchendienst stehen oder ehrenamtlich engagiert sind, ganz zu schweigen.

Christa Mertens zum Beispiel ist Gemeindereferentin im Erzbistum Paderborn. Die 51-Jährige hat Religionspädagogik studiert und arbeitet seit 27 Jahren für die Kirche. Als Gemeindereferentin bereitet sie Gottesdienste vor, koordiniert und betreut die Laienarbeit. Gerade organisiert sie außerdem einen Hilfstransport, der alleinstehende Mütter in Osteuropa mit Kinderkleidung versorgen soll. "Meine Küche ist manchmal ein kleines Pfarrbüro", sagt Mertens. An Allerheiligen weiht sie die Gräber, und wenn Menschen aus ihrer Gemeinde krank sind, geht sie zu ihnen nach Hause und bringt ihnen die Kommunion.

Am Anfang, als der Beruf in den siebziger Jahren noch nicht so bekannt gewesen sei, sei schon öfter mal der Satz gefallen: "Ja, kommt denn der Herr Pfarrer heute nicht?", erzählt Mertens. Das habe sich geändert – heute sagten die Leute eher: Mit Ihnen kann man ja auch mal richtig reden. "Der Pfarrer ist gerade bei älteren Menschen eine Autorität – von Frau zu Frau spricht es sich da oft leichter. Und als Familienmensch und Mutter stehe ich mit ganz anderen Erfahrungen im Beruf", sagt Mertens.

Die katholische Kirche ist nicht zuletzt angesichts des Nachwuchsmangels bei den Priestern auf Menschen wie Christa Mertens angewiesen. "Die Priester können in dieser Zahl alle Aufgaben gar nicht mehr erfüllen", sagt Schießleder. Sie selbst ist Pastoralreferentin und promovierte Theologin und hat damit dieselben akademischen Weihen empfangen wie ein katholischer Priester.