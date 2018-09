Es ist an der Zeit, auch einmal ein Wort zur Verteidigung der gerade gekündigten NDR-Fernsehspielchefin Doris J. Heinze zu wagen. Die ganze Nation lacht über die Redakteurin des Norddeutschen Rundfunks, die nicht nur Filmmanuskripte ausgesucht, umgeschrieben und zur Produktion gegeben, sondern auch unter Pseudonym selbst verfasst hat. Aber wer denkt an die Leiden, die still wachsende Verzweiflung einer solchen Frau, über deren Schreibtisch ständig Hunderte untauglicher Skripts wandern, eines seichter und dümmer als das andere, ohne jemals seicht und dumm genug für die Erfordernisse des Fernsehens zu sein? Wird sich da nicht schließlich die resignative Chef-Erkenntnis Bahn brechen, dass man halt alles selber machen muss? Oder doch wenigstens in der eigenen Familie erledigen lassen muss? Denn zugegeben, Doris J. Heinze hat auch ihren Ehemann unter Tarnnamen Filme erfinden lassen. Aber kann man den Gatten nicht besser kontrollieren als hergelaufene Mitarbeiter?

Und wenn sich jetzt alle empören, dass sie für die fiktiven Autoren mehr Geld kassierte, als sie es hätte tun können, wenn sie unter eigenem Namen tätig geworden wäre, dann muss man doch wohl auch sagen dürfen, dass Doris J. Heinze einfach kein Name ist, der sich im Abspann eines Filmes gut macht. Dagegen »Marie Funder« (ihr Pseudonym) und »Niklas Becker« (Pseudonym ihres Mannes) – das sind mal Namen! Von denen will man wirklich was sehen. Und wenn man dann noch hört, dass diese endlich fernsehgerecht erfundenen Autoren in Kanada lebten oder in der Provence und telefonisch nur schlecht erreichbar seien – da ahnt man doch echte Kreativität! Gewiss, es sollen auch deren Elaborate nicht immer das Gelbe vom Ei gewesen sein, auch sie, hört man, hätten umgeschrieben werden müssen. Aber will man diese kleine Bosheit Frau Heinze nicht gönnen? Dass auch einmal andere erleben müssen, wie bitter und entsagungsreich es sich anfühlt, fremden Mist in eigenen Schrott zu verwandeln? Kinder, Kinder!

Wir werden Marie Funder noch nachtrauern, wenn wir nicht einmal Doris J. Heinze mehr haben. Woher sollen denn die besten Fiktionen kommen wenn nicht von fiktiven Autoren? Wir sagen: Doris J. Heinze hat das Fernsehen besser verstanden als jemals eine Frau zuvor. Und Marie Funder ist unsere Wunschkandidatin für den Intendantenposten des NDR. Finis