Die Blaskapelle des Schützenvereins Westenfeldmark beginnt zu spielen, das Volk will sich sammeln unterm Eichenlaub, aber Laurenz Meyer ist noch nicht so weit. Auf einer gemähten Wiese am Rande des Ruhrgebietes geht er zwischen Zapfanlagen auf und ab. Gleich wird er sich als Schütze beweisen müssen. "Hm", sagt Meyer, "wo bleibt sie denn?" Laurenz Meyer, 61 Jahre alt, Christdemokrat, ehemals Generalsekretär der CDU, ihr listiges Gesicht. Laurenz Meyer, Mitglied des Bundestages, noch. Mit einem hoffnungslosen Platz auf der Landesliste der CDU wurde er diesmal abgefunden, dem erbärmlichen Platz 35. Die Partei hat ihn fallen lassen. Er muss, wenn er wieder in den Bundestag will, das Direktmandat im westfälischen Hamm holen, wo Meyers Rückstand auf den Sozialdemokraten Dieter Wiefelspütz bei der Wahl vor vier Jahren 22 Prozentpunkte betrug. Ein unmöglicher Kampf, der Kampf seines Lebens. Meyer weiß das, und er fragt: "Wo ist Sonja?"

Er kann jetzt nicht mehr auf sie warten, schreitet nach vorn auf die Waldlichtung, schnappt sich das Mikrofon, arretiert seinen Kopf und singt die deutsche Nationalhymne. Nach dem letzten "Vaterland" dreht Meyer dem Publikum den Rücken zu, geht zur Schießanlage, legt auf die Attrappe eines Vogels an, die hoch oben an einer Stange hängt. Meyer muss jetzt alles richtig machen, er hat nur einen einzigen Schuss. Sein rechtes Auge verschwindet im Zielfernrohr. Von Sonjas Stöckelschritten hört er nichts. Meyer drückt ab. Ein trockenes Donnern. Er stutzt, nichts passiert, der Vogel fällt nicht. Kein Treffer, daneben. Als er sich umdreht, läuft Sonja ihm schon entgegen und ruft ihm lachend zu: "Engelchen, da hast du ja wieder voll draufgehalten!".

Sonja Meyer ist Justizbeamtin in Hamm, sie ist 26 Jahre jünger als Meyer, im Oktober letzten Jahres heirateten die beiden. Als sie aus dem Trauzimmer kamen und sich den bestellten Fotografen hingaben, hielt das Brautpaar weiße Tauben in den Händen. Bei Laurenz Meyer sah es so aus, als wolle er seine Taube erdrücken.

Auf dem Weg zum Schützenzelt fragt sich Meyers Parteifreund, der Oberbürgermeister von Hamm, warum dieser Laurenz wieder so sorgenfrei lächelt, wo er das Grimmen versteckt, das von Verzweiflung erzählt. "Ich denke immer, der muss ein Ass im Ärmel haben", sagt der Bürgermeister. "Aber was ist sein Ass? Ich kann es nicht sagen." Meyer setzt sich an einen Biertisch. Ein Schütze in Uniform baut sich neben ihm auf, schlägt ihm auf die Schulter und raunt: "Im Februar haben wir Vorstandswahlen. Da kannst du es ja bei uns versuchen." – "Jau", antwortet Meyer. Gleich muss er zum nächsten Schützenfest. In sieben dieser Vereine ist er Mitglied. Er sagt, ihn strenge das nicht an.

Laurenz Meyer sagt außerdem, er könne über seine drohende Wahlniederlage nicht nachdenken, unmöglich. Sonja Meyer sagt: "Unsere Beziehung würde auch so weitergehen." Laurenz Meyer sagt über seinen Wahlkampf auf Schützenfesten: "Wenn du hier Wasser trinkst, hast du verloren. Wenn sie dich am Ende vom Platz tragen müssen, hast du auch verloren. Aber das dazwischen, das ist Politik." Sonja Meyer sagt: "Ich trinke nichts, ich muss noch fahren." Laurenz Meyer sagt, er bewundere political animals, politische Tiere, Raubtiere, die lautlosen Jäger der Nacht. Sonja Meyer sagt, sie habe ihren Hund Cleo wimmernd in einem Straßengraben bei Hannover entdeckt. Laurenz Meyer hat seinen natürlichen Ort gefunden, sobald er in einem glucksenden Sumpf von Menschen versinkt. Sonja Meyers Gesicht ist zu sorgfältig geschminkt für eine Feier im Sumpf.

"Ich bin einer von den Typen, die alles mitsingen können"

Später am Abend, auf dem Rückweg vom dritten Schützenfest des Tages, sitzt Laurenz Meyer mit dem Hund Cleo auf der Rückbank seines Audis, Sonja steuert den Wagen. Sie wolle heim, sagt sie, die hochhackigen Schuhe, die schmerzenden Füße. "Ach, Sonja, komm, wir fahren noch zum Fest in die Stadt", antwortet er.

"Nein, ich möchte nach Hause, mich ausruhen", sagt sie.