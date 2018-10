Ist es nicht undemokratisch, verantwortungslos oder schlicht fies, wenn eine Partei Regierungsbündnisse mit einer anderen bedingungslos ausschließt – egal wie das Wahlergebnis lautet, egal welche Zugeständnisse ihr gemacht werden? Wer sich Frank-Walter Steinmeier als Bundeskanzler wünscht, der mag das absolute, in Beton gegossene Nein der FDP zu einer "Ampelkoalition" mit SPD und Grünen in der Tat als Gemeinheit empfinden. Andere, höhere, staatspolitische Gründe gegen die Verweigerung von Bündnisoptionen gibt es allerdings nicht. Im Gegenteil: Eine Partei, die sich auf einen (oder mehrere) Regierungspartner festlegt und auf einen anderen (oder mehrere andere) definitiv verzichtet, erweist den Wählern und der Legitimität des politischen Systems einen Dienst.

Denn im Grunde bedeutet das "Ausschließen" von Koalitionsvarianten nur eines: Der Wähler weiß, was seine Stimme bewirkt, er kann echten Einfluss auf die Regierungsbildung nehmen. Das ist beim Wahlrecht und in der politischen Landschaft Deutschlands keine Selbstverständlichkeit. Keine Partei ist bei uns imstande, absolute Mehrheiten zu erzielen, Regierungen entstehen daher durch Parteienbündnisse – also nicht an der Wahlurne, sondern hinterher, durch Vereinbarungen unter den Gewählten, auf die die Wähler keinen direkten Einfluss mehr haben. Nur wenn die Parteien sich vorab an bestimmte Koalitionspartner binden, werden dieser Funktionärs- und Mandatsträger-Allmacht Grenzen gezogen. Sonst kann jede Stimme am Ende in jede Regierungsmehrheit einfließen, auch in solche, die dem Stimmbürger ganz zuwider sind.

Ein FDP-Wähler, der sich für die Liberalen entschieden hat, weil ihm die Merkel-CDU zu sozialdemokratisch geworden ist, mag sich dann kraft Ampel als Mehrheitsbeschaffer des SPD-Manns Steinmeier wiederfinden oder ein linker Grüner Angela Merkel das politische Leben retten – weil sich nämlich die Grünen-Parteiführung plötzlich zu einer "Jamaika"-Koalition mit Union und FDP entschlossen hat. Eine solche Entmachtung des Wählers kann nur zu seiner Verbitterung und zum Ansehensverlust des politischen Systems führen. Das wäre das einzige Mittel, den Deutschen doch noch das Mehrheitswahlrecht sympathisch zu machen.

Das alles ist auch nicht dadurch ungültig geworden, dass wir inzwischen ein "bunteres" politisches Leben als früher haben, mit sechs Parteien, die angeblich postmodern für alle Kombinationen untereinander offen sein müssen. Es ist genau umgekehrt: Je mehr Koalitionsvarianten mathematisch möglich sind, desto mehr Anspruch haben die Bürger auf vorherige Auskunft, für welches Regierungsbündnis mit welchem Programm ihre Stimme eigentlich erbeten wird. Man mag sich ja wünschen, dass die politische Routine durch Neuerungen wie schwarz-grüne Koalitionen oder die Wiederentdeckung sozialliberaler Bündnisse aufgebrochen wird. Nur geht es nicht an, dass die Parteien diese Innovationen als überraschende Manöver bei der Regierungsbildung einführen, ohne Rücksprache mit ihren Wählern, deren Stimmen einfach in die neuen Koalitionen mitgenommen werden. Wer Schwarz-Grün oder Rot-Gelb-Grün will, wird dafür schon werben oder die Sache wenigstens erklären müssen. Aus der kompletten Machtübernahme durch die Parteiführungen wird die Erneuerung der Politik nicht hervorgehen.