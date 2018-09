Inhalt Seite 1 — Alle Mann an Deck Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Es ist reizvoll, im Kopf einen Google-Earth-Zoom zu machen. Wir sehen die Welt; Landhalbkugel; das Mittelmeer. Zoom-in auf einen winzigen Punkt mitten auf der riesigen blauen Fläche. Es ist ein Kreuzfahrtschiff.

Am klimatisierten Indoor-Pool auf Deck 12 herrscht schöne Homogenität: Männer, überall nur Männer. Erst auf den zweiten Blick bemerkt man in einer Ecke eine dicke, nach Orlando, Florida, aussehende Frau, neben ihr der dicke, nach Orlando, Florida, aussehende Ehemann. Dolores reicht ihm den Hamburger, den sie im Ocean View Café auf Deck 14 geholt hat. Sie selber hat sich nur ein paar klitzekleine Häufchen verschiedener Salate genommen, wie das dicke Menschen oft tun, vielleicht, um abzunehmen, vielleicht, damit man nicht denkt, sie seien so dick, weil sie zu viel essen. »This one’s good«, sagt Dolores und zeigt mit der Gabel auf den Krevettencocktail. Ihr Mann brummt nur. Er brummt oft und spricht wenig und wenn, dann nur mit Dolores. Abgenutzte, funktionale Ehepaar-Sätze. Links neben den Rentnern aus Orlando, Florida, sitzt ein älteres schwules Paar mit exzentrischen Intellektuellenbrillen und liest, rechts von ihnen schmusen muskelbepackte Schwule auf Liegestühlen, vor ihnen albern Schwule im Pool, hinter ihnen spielen Schwule Karten, und unter ihnen befinden sich die restlichen der 2800 Schwulen, die diese Kreuzfahrt durchs Mittelmeer gebucht haben. Sie zocken im Kasino, schauen einen Film im Kino, trainieren im Gym, lassen sich im Spa pflegen oder Botox spritzen oder haben Sex, ja, man muss natürlich auch immer davon ausgehen, dass einige gerade Sex haben.

Dolores hat die Kreuzfahrt auf einer Website gewonnen. Dass es eine schwule Kreuzfahrt ist, stört sie nicht. Im Gegenteil. »Viel Party!«, schnarrt sie. Außerdem sei auch ein Freund ihres Sohnes schwul und einer ihrer Nachbarn. Ihr Mann sieht aus, als versuche er, so wenig wie möglich zu sehen.

Dass es auf einer Kreuzfahrt für Schwule auch ein Hetero-Ehepaar und 27 Frauen gibt, spricht für die Toleranz des Anbieters. Atlantis Events ist der weltgrößte Veranstalter für schwule und lesbische Reisen und betreut um die 20.000 Gäste jährlich. Die meisten davon sind Amerikaner, auch auf diesem Schiff. Mit der Celebrity Solstice haben sie eines der modernsten Kreuzfahrtschiffe der Welt geentert, 122.000 Tonnen schwer, 15 Stockwerke hoch. Die Angestellten sind überaus freundlich und dienstfertig. An keinem kommt man vorbei, ohne dass er nach dem Befinden fragt, und sei er auch nur für die Wäsche zuständig.

Nach dem Start in Rom stehen erst einmal zwei Tage auf See an, bis das Schiff Alexandria erreicht. Dann Rhodos, Mykonos, Santorini, Neapel und schließlich wieder Rom – drei Inseln, drei Städte, drei Länder in einer Woche. Kreuzfahren ist nichts für Kulturbeflissene oder Erlebnishungrige, die von einem Land mehr mitnehmen wollen als ein paar flüchtige Eindrücke. Hier geht es um schöne Stunden an Bord. Um Spaß von morgens bis abends. Denn, da muss man mal generalisieren, Schwule sind die Größten im Spaßhaben. Sie sind albern, ungehemmt, sozial, extrovertiert und fies. Sie tanzen, sie spielen, sie mögen Sex.

Robin kommt aus Irland, und das ist sein zweiter Cruise. »Man lernt neue Leute kennen«, sagt er und schielt rüber zu einem Mann, der in der prallen Mittagssonne in Latzhose und mit Bauarbeiterhelm an der Bar von Deck 14 steht. »Aber noch wichtiger ist eigentlich dieses Zusammenrücken, die Einheit, die sich hier fast schon bildlich äußert, dieses...« – er sucht den richtigen Ausdruck, sein Freund springt ein: »Dieses ›Wir sitzen alle in einem Boot‹-Gefühl! Haha!« – »Alle in einem Boot! Das ist ssso lustig!« Robins Drink schwappt über, so sehr muss er lachen. Er trinkt irgendwas mit Wodka.

Alle auf diesem Deck trinken irgendwas mit Wodka und liegen den lieben langen Tag am Pool. Sonnenbrand gibt’s hier nicht, dafür cremt man sich einfach zu gerne gegenseitig ein. Ab und zu wird man bespaßt: Mal rennt ein als Wonderwoman verkleideter Animateur zu einem Superhelden-Soundtrack und Fanfarenklängen übers Deck und verschwindet so plötzlich wieder, wie er aufgetaucht ist. Mal gibt es eine improvisierte Modenschau: Unter viel Gejubel und Gekreisch defilieren Kreationen aus Leintüchern, Drinkschirmchen und aufblasbaren Schwimmutensilien an den Liegen entlang. Beliebt ist auch der »Dog Tag T-Dance«. An den Dog Tags – das sind in der Schwulenszene beliebte Erkennungsmarken, wie sie Soldaten tragen – wurden bunte Punkte angebracht. Beim Tanzen zeigt man sie seinem Gegenüber, als Antwort auf eine Frage, die nicht gestellt zu werden braucht: Ein roter Punkt bedeutet Nein, ein gelber Vielleicht und ein grüner Ja, bitte. Zwei grüne: Meet me in my room in 15 minutes.