Willy-Brandt-Haus in Berlin, fünfte Etage, ganz vorn im Bug des schiffsähnlichen Gebäudes. Franz Müntefering kommt aus seinem Büro, um die Gäste bereits im Vorraum zu begrüßen. Freundlich, gut gelaunt, die obligatorische Stecknadel aus dem Willy-Wahlkampf von 1972 immer noch am Revers. War da was? An seiner Stimmung lässt sich nichts ablesen, nicht die Spuren des historischen Wahldebakels vom 27. September, nicht sein bevorstehender Rückzug vom SPD- Vorsitz. Müntefering, 69, geht voran. In seinem Büro, gleich rechts an der Wand, hängen zwölf Porträts von Sozialdemokraten, die Geschichte gemacht haben und die Geschichte sind, von Kurt Schumacher bis Regine Hildebrandt. Sie werden bleiben, wenn er geht.

Man redet ein wenig über das Leben in Kreuzberg, wohin Müntefering vor wenigen Wochen gezogen ist. Ihm gefällt, dass man nur vor die Tür treten muss – und schon alles da ist, was man im Alltag so braucht.

Auf dem Tisch stehen Kannen für Kaffee und Tee, Tassen und Unterteller, Gebäck. Als wir uns hinsetzen, verzichtet Müntefering auf seinen Stammplatz, den Chefsessel. Ein Mann entwöhnt sich.

DIE ZEIT: Herr Müntefering, Sie sind seit 43 Jahren Mitglied der SPD. Was war Ihr schlimmster Tag als Sozialdemokrat?

Franz Müntefering: Der schlimmste Tag als Sozialdemokrat? Der spannendste war damals, im April 1972 – um mich an die Frage heranzutasten–, als das konstruktive Misstrauensvotum gegen Willy war. Da stand der Betrieb still, das war überhaupt nicht auszuhalten.

ZEIT: Da stand auch die Republik still.

Müntefering: Der schlimmste? – Ich will mal so sagen: Sehr geärgert habe ich mich, als wir 2005 Nordrhein-Westfalen so verloren haben. Das war für mich unfassbar, und, ja, da habe ich mich nicht mit abfinden können.

ZEIT: 27. September 2009? Wo ordnet er sich ein?

Müntefering: Natürlich ein schlimmes Ergebnis. Aber nach dem 7. Juni, nach der Europawahl, hatte ich ein gewisses Gefühl dafür, dass wir ziemlich tief hängen. Ich hatte jetzt schon ein paar Prozentpunkte mehr erwartet, aber es war für mich nicht mehr die absolute Überraschung.

Nach dem 7. Juni haben viele geschrieben, der ist ratlos. Das war ich auch. Das war für mich – wie für die Medien und die Institute – nicht erwartet. Ich habe in den Tagen danach versucht, mir eine Übersicht zu verschaffen, was da eigentlich los ist. Aber mehr und mehr hatte ich das Gefühl, das war kein Ausrutscher. Der Wahlkampf war nicht schlecht, der Martin Schulz, unser Spitzenkandidat, hat das gut gemacht, die Argumente stimmten. Und trotzdem so niedrig. Da begann die Ahnung, dass das die wirkliche Wirklichkeit sein könnte.

ZEIT: Und an dem Sonntag der Bundestagswahl kamen irgendwann diese 23 Prozent hier reingeschossen. Was haben Sie da gedacht?

Müntefering: (überlegt lange)

ZEIT: Und gefühlt?

Müntefering: Ich habe mich mental und emotional nicht mehr dagegen gewehrt, sondern habe das registriert und gesagt, das wird ungefähr so sein. Ich wusste, dass das für die Partei ein Desaster ist.

Man denkt an die, die in den Wahlkämpfen mit einem auf der Bühne waren und zu denen man gesprochen hat und die, ja, freundlich waren, begeistert gar. Und an die Enttäuschung, die sie jetzt erreicht. Ich habe auch an die Kollegen gedacht, die im Bundestag sind und jetzt nicht wiederkommen. Da spürt man seine Verantwortung. Das ist keine Frage von Schuld, aber von Verantwortung. Und das ist schon bedrückend, das ist klar.

ZEIT: Verantwortung. Elf Jahre. Zwei Männer. 23Prozent. Einer der beiden Männer waren Sie.