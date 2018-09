Der Staatsdiener

Gibt es das überhaupt? Einen Staatsdiener in Afghanistan? Wir haben uns daran gewöhnt zu sagen, dass Afghanistan nie einen funktionierenden Staat hatte, vielmehr immer nur aus einer sehr prekären Balance unterschiedlicher Stämme und Ethnien bestand. Schon allein deshalb, so das Argument, sei es eine Illusion, einen Staat aufbauen zu wollen. Auch der mächtigste Mann der Welt, Barack Obama, werde daran scheitern.

Doch dann sitzt da General Hoschmand hinter seinem Schreibtisch, schnauzbärtig, umgebundene Krawatte, sorgfältig gekämmtes Haar, und sagt mit leisem Stolz in der Stimme: "Ich bin seit 31 Jahren Polizist!" Klar, dieser Staat, dem er diente, wechselte die Farben, mal war er kommunistenrot, mal gotteskriegergrün, mal talibanschwarz, und jetzt ist er bunt, zerzaust und struppig wie die Demokratie in Afghanistan. Doch Hoschmand ist geblieben, was er war, ein Hüter des Gesetzes – auch wenn es mitunter höchst fragwürdige Gesetze waren, die er da hütete. Bürgerkriege – es blieb immer etwas über, eine Uniform, eine Polizeistation, eine Armeekaserne, und wenn sie auch leer waren, so lebte darin doch eine Erinnerung daran weiter, was es bedeutet, einen Staat zu haben, wie es ist, zu leben, wenn die Gewalt in der Hand einer einigermaßen legitimierten Regierung konzentriert ist. Es gab nach dem Sturz der Taliban im Jahr 2001 davon noch einen kümmerlichen Rest, mit dem etwas anzufangen war. Hoschmand ist der lebende Beweis dafür. Auf die Frage, wie er denn all die Wechsel schadlos überlebt habe, sagt er: "Ich war in den schwierigen Jahren nur eine kleine Nummer. Da ist das Überleben einfacher." Als General, der er heute ist, hätte er keine Chance gehabt. Er hätte seine Position verloren, wahrscheinlich auch seinen Kopf.

Es mag sein, dass Hoschmands Polizistenkarriere bedeutungslos war, doch allein die Tatsache, dass es sie gibt, bot den Ausbildern, die nach dem Sturz der Taliban aus dem Ausland kamen, die Gelegenheit, irgendwo anzuknüpfen, an einem einmaligen Wissens- und Erfahrungsschatz. Hoschmand dient heute als Chef der Antidrogeneinheit Kabuls, der CNPA, einem Staat, der, wie er sagt, auf der Koexistenz ehemaliger Feinde aufgebaut ist. Zum Beweis dafür ruft er Kommandant Sorob in das Büro. Sorob trägt eine Anzugjacke, die sich an den Hüften von den gewaltigen Pistolen, die an seinem Gürtel hängen, ausbeult und ihn viel dicker erscheinen lässt, als er ist. "Kommandant Sorob", sagt Hoschmand, "war ein Mudschahed der Nordallianz. Heute arbeiten wir blendend zusammen." Die Kämpfer der Nordallianz waren die Todfeinde der Taliban, denen Hoschmand als Polizist diente. Um die blendende Kooperation zu demonstrieren, schickt General Hoschmand seine Gäste mit Sorob zur Kontrollstelle, an der nördlichen Zufahrtsstraße Kabuls. Sie sollen es sehen, das neue Afghanistan, das im Werden ist!

Kabul hat sechs große Zufahrtsstraßen und 26 kleinere. Über diese Straßen kommen täglich Zehntausende Menschen in die Stadt, es kommen Waren, Waffen, Bomben und Drogen. Sorob ist nur für die Drogen zuständig und sucht deshalb nur nach ihnen. An diesem Morgen findet er sofort welche, in einem Bus, der aus der nördlich gelegenen Metropole Masar-i-Scharif kommt. Neun Kilo Opium, verstaut in einer Sporttasche unter einem Sitz. Sorob lässt den ganzen Bus auseinandernehmen, um zu demonstrieren, was seine Männer unter der Obhut ihrer europäischen Ausbilder gelernt haben. Mehr als neun Kilo finden sie nicht. Nun stellt sich noch die Frage, wem die Tasche gehört. Der Fahrer zeigt mit dem Finger auf einen Passagier, der Passagier zeigt auf den Fahrer. Sorob kennt das. "Es leugnen immer alle", sagt er und lacht dabei ein Lachen, das aus dunkleren Regionen kommt. Er wird beide zum Richter schicken. Der soll es entscheiden. Es ist schließlich seine Aufgabe, und Afghanistan ist kein Staat, in dem die Willkür herrscht. Jedenfalls nicht unter den Augen westlicher Besucher.