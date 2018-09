Die ZEIT: Herr von Weizsäcker, die Bundeskanzlerin wird in der kommenden Woche vor dem Kongress in Washington reden – eine Feierstunde der deutsch-amerikanischen Freundschaft 20 Jahre nach dem Mauerfall, aber auch eine große Gelegenheit, zur Öffentlichkeit in den USA zu sprechen. Was haben Deutschland und Europa den Vereinigten Staaten zu sagen?

Richard von Weizsäcker:Barack Obama hat während seines Wahlkampfes ein unglaubliches Maß an Erwartung und vor allem Ermutigung erzeugt, sodass wir allen Grund haben, uns auf ihn zu freuen. Nun gilt es, ihm mit einer klaren und festen europäischen Stimme zu helfen.

Präsident Obama hat einige große Signale gesetzt, auf deren Erfolg nicht nur die traditionellen Verbündeten der USA hoffen, sondern, wie ich glaube, die ganze Welt. Sofort hat er im Zusammenhang mit Gefahren, wie sie sich mit Iran verbinden, eindeutig auf die Kraft der Diplomatie und der Politik gesetzt, ernsthaft und dennoch zugleich beruhigend. Er hat in Kairo an die Adresse der Muslime der Welt gesprochen. Das bedeutet vielleicht gerade für uns Europäer noch mehr als für die Amerikaner. Wir Europäer leben ja eng mit einer großen Zahl von Muslimen zusammen oder in Nachbarschaft. Dann kam er nach Prag, wo er über die Notwendigkeit sprach, sich schrittweise der Kernwaffen zu entledigen.

ZEIT: Keines dieser Probleme ist annähernd gelöst.

Weizsäcker: Es wird vielleicht Jahrzehnte dauern. Aber an ihrer Lösung mitzuarbeiten ist ein zentrales Interesse unserer Welt. Es wird sehr wichtig sein, was wir Europäer dazu beitragen. Ich hoffe, dass Frau Merkel, wenn sie vor beiden Häusern im Kongress spricht, in dieser immer sehr feierlichen Atmosphäre – bei jedem gut gewählten Adjektiv springt dort das ganze Haus auf – den Amerikanern als das erscheint, was jedenfalls Leute wie ich von ihr erwarten: Sie sollte mit der Stimme eines europäischen Antreibers auftreten. Gegenwärtig erleben wir mehr Antrieb aus dem Munde Obamas als von uns Europäern.

ZEIT: Auf welchen Feldern könnten denn die Europäer antreibend und hilfreich sein?

Weizsäcker: Wir müssen lernen, Obama durch eine wirklich gemeinsame und stärker werdende europäische Stimme das Geschäft zu erleichtern. In der Zeit des Kalten Krieges war Europa das Zentrum dessen, was Amerika interessierte. Für Obama spielt sich heute die Welt eher in Asien ab. Europa ist ein alter verlässlicher Freund, von dem manchmal bessere Unterstützung und hilfreichere Gedanken willkommen wären. Aber Europa ist nicht mehr das Zentrum der Welt.

Eine gemeinsame Außenpolitik, die wir in dieser Lage umso dringlicher brauchen, ist in Europa seit längerer Zeit unterwegs, ohne sich erkennbar einem Ziel zu nähern. Mit dem Lissabon-Vertrag bekommen wir jetzt einen Präsidenten als Vorsitzenden des Europäischen Rates. Wenn gegenwärtig darüber nachgedacht wird, ob vielleicht Tony Blair auf diesen neu geschaffenen Posten gehoben werden soll, dann stößt das unter anderem auf die Schwierigkeit, dass dieser historisch erfahrene Brite erstaunlich intensiv dazu beigetragen hat, George W. Bush auf seinem Holzweg zum Irakkrieg voranzutreiben.

ZEIT: Blairs Berufung wäre nicht das Signal, das Europa nötig hat?

Weizsäcker: Es wird ja auch nicht kommen.