Im Radlerparadies Kopenhagen rollen in der Rushhour mehr Fahrräder als Autos durch die Straßen. Über ein Drittel der Einwohner fährt mit dem Rad zur Arbeit – Europarekord. Und damit gibt man sich nicht zufrieden: Kopenhagen hat den Ehrgeiz, bis 2015 den Anteil der Zweiräder auf über 50 Prozent zu heben und damit jährlich weitere 80.000 Tonnen CO₂ einzusparen.

Doch dem ehrgeizigen Plan stehen diverse Hindernisse entgegen. Vor allem das schlechte Wetter gaben in einer Umfrage der Stadt viele Einwohner als Grund an, auf das Radfahren zu verzichten. An zweiter und dritter Stelle folgten die Furcht vor Autos und Diebstahl. Allein in Kopenhagen werden jährlich fast 20.000 Fahrräder als gestohlen gemeldet, nur etwa fünf Prozent kehren wieder zu ihrem Eigentümer zurück.

Während Wind und Regen bis auf Weiteres gottgegeben bleiben, bemühen sich die Behörden, dem Veloklau mittels moderner Funkchips beizukommen. Vor zwei Jahren starteten sie das Programm " Få en lille chip på" (Bau einen kleinen Chip ein). Diesen Sommer wurde aus dem Versuchsprojekt Ernst.

Über tausend Radfahrer standen auf dem riesigen Rådhuspladsen, dem Rathausplatz, vier Stunden lang Schlange, um sich kostenlos ein neues Rücklicht montieren zu lassen, in dem ein reiskornkleiner Funkchip steckte. Städtische Angestellte registrierten Name, Anschrift und E-Mail-Adresse der Radler, bis Ende September wurden insgesamt 5000 Fahrräder erfasst. Stolz bezeichnet das Kopenhagener Rathaus Få en lille chip på als größten Feldversuch weltweit.

Auf dem Chip ist nur eine Identifikationsnummer gespeichert, die persönlichen Angaben der Teilnehmer finden sich in einer zentralen Datenbank. Verschwindet ein Fahrrad, löst der Besitzer mit einer E-Mail an die städtische Website die Suche aus. Für das Pilotprojekt wurden einige Parkwächter zusätzlich mit einem RFID-Scanner ausgestattet.

Während die Kontrolleure wie gewöhnlich Strafzettel an Falschparker verteilen, scannt ihr Lesegerät nebenbei die Umgebung nach Chips ab. Mittels Radiofrequenz lassen sich die darauf gespeicherten Daten in wenigen Millisekunden entschlüsseln und abrufen, daher der Name Radio Frequency Identification (RFID). "Bei einem Treffer sendet das Lesegerät seine GPS-Koordinaten via Mobilfunk an die Datenbank, die dann den Besitzer per E-Mail informiert", erklärt Lone Husted, Projektleiterin bei der Firma See-mi, dem technischen Partner der Stadt Kopenhagen. Der Fundort lässt sich dann auf einer speziellen Google-Stadtkarte herausfinden.

So weit die Theorie. In der Praxis allerdings ist der im Rücklicht integrierte Chip relativ einfach zu entfernen. Das sorgte bereits für bissige Kritik. Die englischsprachige Copenhagen Post schrieb von einem Flop, in Internet-Blogs wurde Spott und Häme über dem Projekt ausgegossen. Doch vielleicht ist die Kritik etwas voreilig.