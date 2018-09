Ein Virus geht um in der Schulpolitik: Es ist hochansteckend und schwächt den Lehrkörper. Die Krankheit, die es auslöst, nennen Bildungsforscher Experimentitis. Gerade wütet sie in Sachsen, in Schleswig-Holstein – und in Thüringen.

Dort will die neue rot-schwarze Koalition der Schulstruktur ihren Stempel aufdrücken. Neben den Gymnasien und der Mittelschule soll eine Gemeinschaftsschule entstehen, in der die Schüler erst nach acht Jahren getrennt werden. In Sachsen dagegen wird diese Schulform gerade wieder abgeschafft. Der Reform der Reform liegt wie so häufig keine pädagogische Einsicht zugrunde, sondern koalitionspolitische Opportunität: Statt Sozialdemokraten regieren nun Liberale mit der CDU in Dresden, und die haben am längeren gemeinsamen Lernen kein Interesse. In Kiel ist eine ähnliche Reformrücknahme geplant. Die Große Koalition wollte Haupt- und Realschulen abschaffen und zu einer neuen Schule fusionieren. Doch unter dem neuen Bündnis aus Schwarzen und Gelben darf zumindest die Realschule weiterleben, wenn die Bürger in einer Volksabstimmung entsprechend entscheiden. Statt weniger gibt es dann im Norden mehr Schulformen als vorher. Es lebe der föderale Eigensinn! Im Saarland will die neue Koalition die fünfjährige Grundschule einführen. Ein zusätzliches Jahr gemeinsamen Lernens wird dafür sorgen, dass die Schulen über Jahre mit sich selbst beschäftigt sein werden.

Keine Schularchitektur ist in Stein gemeißelt. Die Reaktion der Kultusminister nach der ersten Pisa-Pleite, sich bloß auf die Verbesserung des Unterrichts zu konzentrieren, war falsch. Zwar will niemand erneut die alten Schlachten um das Für und Wider der Gesamtschule schlagen. Aber die Hauptschule zum Beispiel hat sich eindeutig überlebt. Dass in immer mehr Bundesländern neben dem Gymnasium eine zweite integrierte Säule des Lernens entsteht, ist eine gute Nachricht.

Gleichzeitig sehnen sich nicht nur Eltern und Schüler nach Kontinuität in der Bildungspolitik. Auch Lehrer wollen nicht jedes Schuljahr mit einer Rundumreform beginnen. Gegen dieses Recht auf Ruhe wird zurzeit dauernd verstoßen. Es ist richtig, dass alle Parteien dem Lernen höchste Aufmerksamkeit schenken. Das darf jedoch nicht bedeuten, dass sie – sobald sie an der Regierung sind – die Schule alle vier Jahre neu erfinden. Martin Spiewak