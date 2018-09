Warum eigentlich kein Deutscher? Wochenlang debattierte Europa über die Besetzung seiner beiden neuen Spitzenjobs, gesucht wurden immerhin der erste Präsident der EU und sein Außenminister. Also stritten Regierungen, Diplomaten und Leitartikler über die Qualitäten von mehr als 20 möglichen Kandidaten. Sie wogen Lebensläufe, Kompetenzen und politisches Profil von Männern aus Großbritannien, Italien, Österreich, Schweden, Spanien, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden ab. Sie sinnierten einen Moment lang über die Lettin Vaira Vike-Freiberga, sie schmunzelten, als Frankreich versuchshalber gleich mit mehreren Namen jonglierte, wie immer bei Ausscheidungen dieser Art. Und sie wunderten sich: Denn deutsche Politiker spielten auf dieser Bühne nicht einmal eine Nebenrolle.

Die Abstinenz hat durchaus Tradition. Schon seit mehr als 40 Jahren hat kein Deutscher mehr einen Spitzenposten in der EU besetzt, seit Manfred Wörner vor 15 Jahren auch niemand mehr bei der Nato. Hohe Posten bei den Vereinten Nationen? Fehlanzeige. Und selbst bei den UN-Unterorganisationen sieht es mau aus – seit Horst Köhler den Chefposten beim IWF aufgegeben hat, um Bundespräsident zu werden. Nur Achim Steiner, der in Brasilien aufgewachsene und hierzulande ziemlich unbekannte deutsche Chef des UN-Umweltprogramms, spielt noch in der ersten Liga mit.

Doch beim aktuellen Postengeschachere hört man plötzlich neue Töne: Die vornehme deutsche Zurückhaltung ist nicht mehr unumstritten. "Ein schlechtes Signal" sei der Mangel an deutschen Kandidaten, findet Volker Perthes, Chef der Stiftung Wissenschaft und Politik: Die Bundesrepublik hätte durch eine kluge Wahl ihr Interesse und ihre Unterstützung für die neuen EU-Institutionen signalisieren können, findet er – und nicht nur er. Zwar wollen es viele Politiker in Berlin nicht offen sagen, doch hinter vorgehaltener Hand fragt so mancher: Warum haben wir keinen einzigen Kandidaten? Warum hat die Kanzlerin nicht Wolfgang Schäuble als EU-Präsidenten vorgeschlagen – zu einer Zeit, in der noch nicht nach einem Exregierungschef gesucht wurde? Oder Frank-Walter Steinmeier oder Joschka Fischer als Außenminister? Auf den Einwand, das sei verrückt, denn zumindest zwei davon seien nun mal in der falschen Partei und würden schon deswegen ausscheiden, heißt es dann lapidar: Na und? So etwas kümmere die Franzosen doch auch nicht. Dort schlüge der Präsident immer mal wieder ehemalige politische Gegner für neue Posten vor. Wenn die dann durchfielen, nähmen sie es sportlich. Kriegten sie den Job aber, sei das umso besser fürs nationale Interesse.

Das nationale Interesse: Jahrzehntelang gehörte es zur hiesigen Staatsräson, dass Deutschland so etwas besser aus der zweiten Reihe verfolge. Der frisch gekürte parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Peter Altmaier, ein langjähriger Kenner der Europapolitik, verteidigt diese Zurückhaltung denn auch bis heute. "Es ist kein Weltuntergang, wenn wir diesmal wieder niemanden präsentieren", sagt er und argumentiert auch mit historischen Gründen: Seit dem Zweiten Weltkrieg habe es jeder Kanzler verstanden, für wichtige Positionen entweder Franzosen oder (noch besser) Männer aus kleinen Ländern zu unterstützen. Die fühlten sich dann im Gegenzug auch den deutschen Interessen verpflichtet. In der Tat: Bei wichtigen Fragen konnte das Kanzleramt bislang immer aus dem Hintergrund agieren. Der Euro wurde auf diese Weise geschaffen, mit deutscher Unterstützung und einem niederländischen EZB-Präsidenten. Die Spitze der EU-Kommission wurde in den vergangenen Jahren so besetzt. Und auch bei den neuen EU-Posten, denen des Präsidenten und des Außenministers, funktioniert das Rezept. Nichts geschah im Vorfeld ohne Angela Merkels Zustimmung.

Geschadet hat das Deutschland in der Vergangenheit nicht, im Gegenteil, findet auch Fritjof von Nordenskjöld, der ehemalige deutsche Botschafter, heute stellvertretender Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mit der Zurückhaltung der Bundesregierung sei man "ganz gut gefahren", sagt der Mann. Doch zufrieden ist er trotzdem nicht. Hierzulande vernachlässige man ja nicht nur die Besetzung der Spitzenjobs, sondern auch die hinteren Reihen. Dort aber werde in internationalen Organisation ein Großteil der Politik geprägt. Franzosen und Briten pflegten deswegen beides, wir kümmerten uns um beides wenig.

Nordenskjöld muss es wissen, immerhin hat er einst die Personalabteilung des Auswärtigen Amtes geleitet. Zwar bemühe sich die deutsche Bürokratie heute mehr um Deutsche in der EU oder der UN. Doch gelte leider immer noch: Wer aus einem Berliner Ministerium ins Ausland geht, gefährdet die nationale Karriere.

Die Faustregel gilt nicht nur für die Beamten. Auch deutsche Politiker laufen ein hohes Risiko, wenn sie sich für Posten in Brüssel oder Straßburg interessieren – und danach in Berlin noch etwas werden wollen. Wohl auch deswegen sind viele zwar theoretisch überzeugte Europäer und Internationalisten, auf die Lebensplanung wirkt sich das aber wenig aus. Kein Wunder also, dass Norbert Röttgen kürzlich lieber deutscher Umweltminister als EU-Kommissar wurde – obwohl gerade in der Umweltpolitik die entscheidenden Weichen längst in Brüssel gestellt werden.

Ob das alles Deutschland letztlich schadet? "Sicher nicht direkt", antwortet Mark Leonhard, Chef des European Council on Foreign Relations. Doch nehme natürlich jeder Politiker seine "nationalen Instinkte" mit und präge so langfristig eine Institution. Wenn dort immer Franzosen säßen, habe das schon eine Wirkung. Dann aber gibt der Brite noch etwas zu bedenken: Schickte die Bundesrepublik doch mal Spitzenpersonal, bekäme die EU endlich auch für die Deutschen ein vertrautes Gesicht. Möglicherweise würden sich dann auch mehr Leute für die Europapolitik interessieren.