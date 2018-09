Dieker. Das kleine Boot schaukelt auf dem Wasser. Breitbeinig, in Gummistiefeln bewegen sich Christina Gebühr, Andreas Köhn und Dieter Klings über das kleine Achterdeck. Die junge Doktorandin und die beiden Seeleute fangen mit einer Art überdimensioniertem Kaffeefilter Schwebeteilchen ein. In einen Kanister füllen sie Oberflächenwasser. Mit einer angeleinten Metallscheibe messen sie die Sichttiefe. In einem Eimer steckt ein Thermometer. Köhn holt vom Meeresgrund eine Wasserprobe herauf. 4,8 Grad kalt ist es heute in acht Meter Tiefe, deutlich kühler als an der Oberfläche.

Gischt spritzt, die Nordsee spielt mit der

Kapitän Klings dreht die Dieker in den Wind und nimmt Kurs auf die Südostmole. Nur ein paar Schritte von dort, im Labor der Biologischen Anstalt Helgoland (BAH), heute ein Teil des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meereskunde (AWI), werden die Wasserproben auf Nährstoff- und Salzgehalt untersucht. Am Mikroskop zählt eine Mitarbeiterin aus, welches tierische und pflanzliche Plankton die heutige Probe von der Reede enthält, so heißt der Wasserstreifen zwischen dem roten Felsen und seiner sandigen Nebeninsel. Helgoland Reede heißt auch der Datensatz, der mit der Fahrt der Dieker zur Position 54° 11,18' N, 7° 54' O um ein paar Einträge aufgestockt wurde. So wie jeden Werktag.

Lange Zeitreihen sind die unspektakuläre Fleißarbeit der empirischen Wissenschaften. Sie erinnern uns an die Anfänge der Naturforschung. Bis heute dienen sie als Rückgrat der Welterklärung, scheinen aber nur schlecht in die ungeduldige Gegenwart zu passen. Fortschrittsprediger schmähen sie, der Nachwuchs meidet ihre Mühen, Verfechter mahnen. Denn ausgerechnet die hightechlastige Klimaforschung zeigt, wie unverzichtbar das geduldige Sammeln ist.

"Diese Zeitreihe ist weltweit einzigartig", sagt Heinz-Dieter Franke, leitender Wissenschaftler an der BAH. Er zählt auf: Salzgehalt und Sichttiefe nehmen seit den sechziger Jahren zu, die mittlere Jahrestemperatur stieg um 1,33 Grad Celsius. "Obwohl das Werte sind, die von Tag zu Tag und Saison zu Saison enorm schwanken, können wir über diese lange Zeit einen sicheren statistischen Trend berechnen." Parallel beobachteten die BAH-Forscher, wie der Kabeljau verschwand, bestimmte Algen plötzlich ganzjährig im Reedewasser schwammen und vormals fremde Arten vor Helgoland auftauchten. Die Reede-Reihe war der Schlüssel zur Erkenntnis, dass die Deutsche Bucht überproportional stark vom Klimawandel betroffen ist.

Vor 160 Jahren war davon noch keine Rede. 1850 fing die britische Admiralität, damals Hausherr auf Helgoland, hier zu messen an. 1890 übernahmen die Deutschen die Insel, die Zahlenkette wuchs weiter. Fast 50 Jahre ist es her, dass moderne Messungen zu Wasserchemie und Ökologie dazukamen. "Diese Datenreihen werden immer kostbarer für uns", sagt Karen Wiltshire, AWI-Direktorin und Leiterin der BAH. Aber müssen es gleich mehrere Jahrzehnte sein? Wiltshire hat spaßeshalber einmal versucht, statistische Trends aus kurzen Schnipseln der Reede-Daten zu berechnen – mit völlig widersprüchlichen Ergebnissen. "Mit so etwas Vorhersagen machen zu wollen ist blanker Unsinn." Die heutige Ausbeute der Dieker stellen die Helgoländer rasch ins Internet. Ihr wahrer Wert aber wird sich vielleicht erst in zehn oder hundert Jahren zeigen.

Knapp tausend Meter höher und 750 Kilometer südlich von Helgoland ragt ein turmartiger Zweckbau mit Radarkuppel in den oberbayerischen Himmel, 250 Meter östlich davon steht ein Zwiebelturmkirchlein. Dreimal täglich misst ein Mitarbeiter des Meteorologischen Observatoriums Hohenpeißenberg, heute eine Außenstelle des Deutschen Wetterdienstes (DWD), zwischen den beiden Gebäuden Temperatur, Regenmenge und weitere Eckdaten des Wetters. Bei guter Sicht blickt er dabei auf den Alpenhauptkamm im Süden. So wie Jacob Hemmer, der hier im Jahr 1781 im Auftrag des pfälzischen Kurfürsten die erste Wetterbeobachtung eintrug. Der Hohenpeißenberg ist das älteste Bergobservatorium der Welt.