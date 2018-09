Ein britischer Europaparlamentarier drückt es so aus: "Ich kenne Herrn Oettinger nicht. Ich weiß nur, dass Angela Merkel ihn loswerden wollte." Nein, bekannt ist Deutschlands künftiger EU-Kommissar nicht im Brüsseler Politbetrieb. Der Nochministerpräsident von Baden-Württemberg gilt dort als kaum vernetzt. Und hartnäckig hält sich das Gerücht, er sei Merkels vierte oder gar fünfte Wahl (nach Roland Koch und den Ministern Wolfgang Schäuble, Norbert Röttgen und Ursula von der Leyen).

Günther Oettingers Bild passt so gar nicht zur Bedeutung Deutschlands in Europa. Ein Schwergewicht, das 20 Prozent zum Budget beisteuert und einen ebenso großen Anteil an der Wirtschaftsleistung der EU hat. Der Euro, die Osterweiterung, die Klimapolitik – bei den großen Themen gibt Deutschland den Takt vor. Doch selbst in den eigenen Reihen gibt es Zweifel, ob Oettinger diesem Anspruch gerecht wird. "Franzosen und Briten schicken ihre besten Leute nach Brüssel und wir Herrn Oettinger", ärgert sich ein Parteifreund.

Die Kanzlerin wird ihm nicht helfen, schätzen Beobachter

Die Frage ist ohnehin: Wie viel Macht bekommt er überhaupt? Vordergründig ist ihm die qua Amt gegeben. Fast immer entscheidet die Kommission einstimmig über Richtlinien und Verordnungen, die später das Leben von 500 Millionen Europäern beeinflussen. Oettinger ist damit auf dem Papier so mächtig oder machtlos wie jeder andere Kommissar. Doch in Brüssel wird in diesen Tagen das Drehbuch für die nächsten fünf Jahre geschrieben, das darüber entscheidet, wie groß Oettingers Einfluss tatsächlich sein wird.

Der Autor und zugleich Hauptdarsteller ist José Manuel Barroso. Als Kommissionschef tüftelt er an der Besetzung seiner Kommission, die in der zweiten Januarwoche vom Europaparlament abgesegnet werden soll. Viel hat Barroso bisher nicht durchblicken lassen, aber es gilt als ausgemacht, dass Oettinger entweder für den Bereich Industrie, für Wirtschaft und Währungen oder für Energie zuständig sein wird. Der genaue Zuschnitt bleibt Barroso überlassen und damit auch, ob Deutschlands Kommissar Koch oder Kellner wird.

"Industriekommissar hört sich so gut an, aber die Zuständigkeiten sind zuletzt oft woanders gewesen", klagt ein Lobbyist eines großen deutschen Industrieverbandes. Selbst die Autoindustrie jubelt über Oettingers Nominierung allenfalls verhalten – obwohl mit Daimler, Porsche und Bosch große Namen aus Baden-Württemberg stammen. Doch Oettinger allein genügt nicht. Ein Autolobbyist bekennt, dass es "als Industriekommissar das Klein-Klein des Bürokratieabbaus gibt. Vielleicht wären wir Deutschen mit dem Bereich Umwelt besser bedient gewesen." Sein Urteil verwundert nicht, war es doch vor allem der griechische Umweltkommissar Stavros Dimas, der die Klimaschutzabgaben der Autohersteller verhandelte.