Deutschland führt Krieg. Ein einziger Satz räumt alle Zweifel daran aus. Geschrieben hat ihn Oberst Georg Klein am Tag nach dem Angriff auf zwei Tanklaster nahe Kundus. Und mit diesem einen Satz hat er den Nebel über dem deutschen Afghanistan-Einsatz vertrieben: "Am 4. September um 1.51 Uhr entschloss ich mich, zwei am Abend des 3. September entführte Tanklastwagen sowie an den Fahrzeugen befindliche INS (insurgents, auf Deutsch: Aufständische, Anm. d. Red.) durch den Einsatz von Luftstreitkräften zu vernichten."

Drei Monate lang hatte die Bundesregierung die Deutschen in dem Glauben gelassen, es sei bei dem Angriff darum gegangen, rollende Bomben unschädlich zu machen, die das Feldlager der Bundeswehr in Kundus bedrohten. Sie wusste es vom ersten Tag an besser. Gewiss, es ging auch um die Abwehr einer Gefahr für die eigenen Soldaten. Vor allem aber wollte Oberst Klein Aufständische "vernichten". Der Untersuchungsbericht der Internationalen Afghanistan-Schutztruppe (Isaf) sagt es so: "Er (Oberst Klein) wollte die Menschen angreifen, nicht die Fahrzeuge."

Wer soll der Regierung da noch glauben? Sie hat geschwiegen und getäuscht. Nichts hat sie dazu beigetragen, dass die Öffentlichkeit erfuhr, was in der Nacht auf den 4. September wirklich geschah. Jetzt holt sie das eigene Versagen ein.

Bis zu 142 Menschen starben in dieser Nacht. Es war der folgenschwerste Angriffsbefehl, den ein Bundeswehroffizier je gegeben hat. Und in dem Augenblick, da die Enthüllungen über Kundus die Nation aufwühlen, mokiert sich der Verteidigungsminister in einer Talkshow über unser "schüchternes" Verhältnis zu Waffen: "Wir sind Meister des Eiertanzes." Wie kann sich ein Minister so im Ton vergreifen?

Karl-Theodor zu Guttenberg stellt sich vor seine Soldaten. Was er zu sagen vergisst: Auch im Krieg ist nicht alles erlaubt! Deshalb gibt es Einsatzregeln, an die sich die Soldaten zu halten haben. Der Zweck heiligt die Mittel eben nicht.

Für die deutschen Soldaten wurden die Einsatzregeln im Juli dieses Jahres erweitert. Dass die Bundesregierung damals eine neue Eskalationsstrategie ausgegeben habe, nennt Regierungssprecher Ulrich Wilhelm heute völlig "abwegig". Möglich, dass dies bei der Truppe anders angekommen ist. In der "Taschenkarte" der Soldaten heißt es jedenfalls seither, mit militärischer Gewalt könne gegen Personen vorgegangen werden, "die Angriffe planen, vorbereiten, unterstützen oder ein sonstiges feindseliges Verhalten zeigen".

Oberst Klein mochte den Eindruck haben, sich bei seinem Angriffsbefehl auf diese Richtlinien stützen zu können. Der Isaf-Bericht aber stellt fest: Es gab keine Feindberührung; für das Bundeswehrlager in Kundus bestand keine unmittelbare Gefahr. Die Voraussetzungen dafür, Luftunterstützung anzufordern, waren damit nicht gegeben. Gravierender noch: Die amerikanischen Piloten, die auf Befehl von Oberst Klein die Bomben abwarfen, hatten mehrfach angeboten, im Tiefflug über den Fluss hinwegzudonnern, um mögliche Zivilisten zu vertreiben. Oberst Klein lehnte ab. Ein grauenvoller Fehler.

Umso erstaunlicher, wie schneidig die Kanzlerin "Vorverurteilungen" vonseiten der Alliierten zurückwies: "Ich verbitte mir das!" Angela Merkel hat am 8. September vor dem Bundestag eine "lückenlose Aufklärung" versprochen. Nichts hat man seither von ihr gehört.