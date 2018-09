Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist ihrem Wesen nach eine Warnerin. Und wie macht man am plakativsten auf Gefahren aufmerksam? Mit Zahlen. Jüngster Alarm: Noch immer seien 94 Prozent der Menschheit dem Passivrauchen ungeschützt ausgeliefert. Doch statt Fragen zu beantworten, wirft eine solche Zahl ohne Einordnung bloß Fragen auf.

Finden 94 Prozent aller Menschen in Einraumkneipen Platz? Wo wohnen die übrigen 6 Prozent? Ist das Leben in Staaten mit Nichtraucherschutzgesetz (wie Guatemala, Bangladesch, Kolumbien) weniger gefährlich als anderswo?

Bei der Interpretation jedweder Statistik helfen weitere Zahlen. So könnte man aktive Opfer gegen passive abwägen, um zu zeigen, dass Raucher, obwohl ihr Stoff als weltweit häufigste vermeidbare Todesursache gilt, relativ wenig Kollateralschäden verursachen. So sterben in Deutschland jährlich 140.000 Raucher an den Folgen ihres Tabakkonsums, hingegen "nur" 3.300 Passivraucher.

Halten wir die Statistik des Straßenverkehrs daneben: Er wird 2009 rund 4.000 Tote gefordert haben. Allerdings sind, grob geschätzt, etwa die Hälfte der Opfer Beifahrer, Fußgänger, (unterlegene) Zweiradlenker et al. Was lehrt uns das? Dass Raucher recht zielgenau sich selber treffen, präziser wenigstens als es Autofahrer tun. Auch dies eine Warnung, die erst aus einer Interpretation erwächst.