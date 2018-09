Die Gipfel des Berninamassivs ragen dick verschneit in den knallblauen Himmel. Kein Wölkchen ist zu sehen. Nur ein paar Flugzeuge, längst über alle Berge, haben feine Kondensstreifen hinterlassen. Unten im Tal sind die Oberengadiner Seen als kilometerlange weiße Fläche zu erahnen. Dazwischen, wie gemalt, die Dörfer Surlej und Silvaplana. "Fehlt nur noch eine schöne heiße Tasse Kaffee", sagt Susanne Romizi und lacht. Die Skifahrerin hat die Abfahrt unterbrochen, die Bretter abgeschnallt und genießt den Blick am Rand der Piste aus einer ausrangierten Sessellift-Gondel, die man zur Rast in den Schnee gestellt hat. Romizi "chillt", wie "entspannen" auf Neudeutsch heißt, auf einer speziell dafür ausgewiesenen "Chill-out-Piste". Diese Pisten sind neu in der Schweiz und sollen Skifahrern und Snowboardern die gefährliche Raserei abgewöhnen.

Platt gewalzte Hänge und eine ausgefeilte Carvingtechnik haben in den vergangenen Jahren selbst Ungeübte zu rasanten Fahrten verleitet. So kam es trotz aller Sicherheitsvorkehrungen immer wieder zu Zusammenstößen. Der schwere Unfall des ehemaligen thüringischen Ministerpräsidenten Dieter Althaus zu Jahresbeginn löste in den Wintersportgebieten eine Grundsatzdebatte aus. Sollte man die Helmpflicht einführen, Geschwindigkeitskontrollen oder Pistenverweise?

Die vier größten Schweizer Skigebiete (Engadin-St. Moritz, Davos-Klosters, Zermatt und die Jungfrau-Region) haben sich dagegen entschieden. Sie wollen nicht als Spaßverderber dastehen. Ihr in der vergangenen Saison entwickeltes Konzept ist ein Appell für mehr Gelassenheit und Rücksicht. Und damit das nicht nach "Opa schnallt die alten Latten an" klingt, sondern auch jugendliche Draufgänger anspricht, heißt solches Skifahren hier "Chill-out-Riding". Skischulen lehren in speziellen Kursen, dass Carven auch bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten Spaß machen kann. Ein umtriebiger Skihersteller erfand sogar die passenden Bretter dazu, gelenkschonend und sanft in den Kurven.

"Wir wollen erreichen, dass Rasen uncool wird", sagt Dieter Bogner, Marketingchef der Bergbahnen Engadin/St. Moritz. "Chill-in" hat er groß auf ein grünes Transparent drucken lassen und es am Beginn der 2,5 Kilometer langen Paradiso-Piste im Skigebiet St. Moritz-Corviglia aufgestellt. Daneben steht, damit auch alle verstehen, was gemeint ist: "Langsam fahren – go slowly". Diese Beschilderung im Verbund mit einer stärkeren Überwachung hat aus der Paradiso die erste Schweizer Chill-out-Piste gemacht. Mittlerweile gibt es einige von ihnen, darunter sämtliche Strecken im Gebiet St. Moritz Celerina. Sie alle wurden nach zwei Kriterien ausgewählt. Nicht zu schwer sollten sie sein und nicht zu stark befahren.

Der Neuschnee aus der vergangenen Nacht ist weich, die Kanten der Ski durchschneiden ihn wie Butter. Hier ein Buckel, hopp, drüber, da noch einer. Dann fällt die Piste ab, jetzt bloß nicht zu schnell werden. Das ist gar nicht so einfach, wenn der Spaß mitfährt. Wie schnell ist eigentlich zu schnell auf einer Chill-out-Piste? Bogner mag sich da nicht festlegen: "Für den geübten Fahrer sind 30 Stundenkilometer wenig, für den weniger geübten oft schon zu viel. Uns geht es darum, dass die Leute nicht über ihre Verhältnisse fahren."

Manchmal kommt Linard Godly oder einer seiner Kollegen von der Pistenpatrouille vorbei, um nach Temposündern zu sehen. "Wir verhängen keine Strafen, das liegt nicht in unserer Kompetenz", sagt Godly. "Wenn wir die gleichen Leute mehrmals erwischen, sagen wir ihnen allerdings schon deutlich, dass sie verschwinden sollen."

Die Chill-out-Piste Paradiso auf Corviglia liegt abseits vom Hauptbetrieb am westlichen Rand des Skigebiets. Sie ist die einzige, die keine anderen Abfahrten kreuzt; so kommt den entspannten Fahrern niemand in die Quere. Aber sie trägt die rote Markierung des internationalen Skiverbandes FIS, ist also durchaus anspruchsvoll und nicht nur etwas für Anfänger. Gerade üben hier drei junge Snowboarder Sprünge und fahren sogar ein Stück rückwärts den Berg hinunter. "Das ist super", schwärmt einer. "Wir können ein bisschen experimentieren ohne Angst, dass jemand von hinten angeschossen kommt." Eine Einheimische, die mit Mann und zwei Kindern unterwegs ist, wünscht sich noch mehr solcher Pisten. "Sonst kriegen die Leute das doch gar nicht richtig mit."