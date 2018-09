Bescheidenheit war gewiss nicht seine Zier. Voller Stolz berichtete er in seiner Autobiografie, er sei ein Wunderkind gewesen, denn schon als Zehnjähriger habe er ein heiliges Buch auswendig gekonnt und mit literarischen Kenntnissen geglänzt. Gerade 18 Jahre alt sei er "mit allen Wissenschaften fertig" gewesen, danach sei ihm "nicht Neues untergekommen".

Der Sohn eines kleinen Beamten hatte das Glück, in einer Stadt aufzuwachsen, in der sich viele Kulturen begegneten. Er nutzte jede Gelegenheit, sich Wissen anzueignen, so ließ er sich von einem Gemüsehändler in indischer Rechenkunst unterweisen. Nebenbei erfand er ein einfaches System des Rechnens mit den Fingern und beeindruckte einen wandernden Philosophen mit seinen definitorischen Leistungen so sehr, dass dieser bei ihm Unterricht nahm.

Der junge Allroundgelehrte, dem Wein und sinnlichen Freuden zugetan, zog in politisch turbulenten Zeiten von Hof zu Hof auf der Suche nach einem Schirmherrn, der ihm Amt, Einkommen und Freiheit des Denkens versprach. Aus Machtspielen und blutigen Auseinandersetzungen hielt er sich nach Kräften heraus. Als er zum Innenminister eines kleinen Fürstentums ernannt worden war, entging er nach einem Militärputsch gegen ihn jedoch nur knapp seiner Hinrichtung.

Schreiben und Lehren waren die Konstanten in seinem unsteten Leben. 456 Abhandlungen soll er in etwa dreißig Jahren verfasst haben; 256 sind erhalten, obwohl er mit seinen Manuskripten sehr sorglos umging. Vor allem zwei monumentale Werke, in denen er das philosophische und naturkundliche Wissen der "Alten" zusammengefasst, interpretiert und verfeinert hatte, trugen seinen Ruf durch die Zeiten und bis in ferne Länder. Dort galt er vor allem als oberste medizinische Autorität, hatte er doch die Kenntnisse der Anatomie erweitert, Krebsoperationen im Frühstadium empfohlen sowie kontrollierte Versuche zur Wirkung von Medikamenten. Er selbst sah sich jedoch als kritischer Vollender der klassischen Philosophie, als Vermittler von Weltwissen und Verfechter rationaler Erklärungen natürlicher Phänomene. So war er der Erste, der die Entstehung der Gebirge geologisch zutreffend erklärte und die Position der Venus im Sonnensystem bestimmte.

In seinen letzten Jahren bot ihm ein freigeistiger Fürst Sicherheit und Auskommen. Er brillierte in der aufgeschlossenen Atmosphäre des Hofs und entwickelte als Krönung seines Lebenswerks eine "östliche Philosophie", deren Manuskript bei einem Bibliotheksbrand verloren ging. Ihr Widerschein findet sich in einer Abhandlung über das ausgewogene Urteil: Dort zeigt sich, wie weit er sich mittlerweile von der philosophischen Tradition entfernt hatte.

Strapaziöse Kriegszüge, auf die er seinen Gönner begleitete, ruinierten seine Gesundheit ebenso wie sein ausschweifender Lebenswandel und falsch gemischte Medikamente. Als er sein Ende kommen fühlte, brach er alle Behandlungen ab und erwartete gelassen den Tod. Wer wars?

Lösung aus Nr. 52:

Götz George kam am 23. 7. 1938 als Sohn des Schauspielerehepaares Heinrich George und Berta Drews zur Welt. Mit 15 spielte er seine erste Filmrolle an der Seite von Romy Schneider in "Wenn der weiße Flieder wieder blüht". Von 1955 bis 1958 studierte er Schauspiel am Berliner Ufa-Nachwuchsstudio. Als "Tatort"-Kommissar Schimanski ("Schimi") wurde er dem breiten Fernsehpublikum bekannt, verkörperte danach aber auch extrem schwierige Charaktere in Filmen wie "Der Sandmann", "Der Totmacher" und "Der Novembermann"