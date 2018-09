Es sind 39 Stufen von der Straße bis zur Wohnungstür. Wilhelm Riedel weiß das genau. Noch sind sie im Leben des freundlichen Herrn mit dem dünnen weißen Haar nicht mehr als eine etwas beschwerliche Hürde. "Aber vielleicht sind diese 39 Stufen bald nicht mehr zu schaffen", sagt der 82-jährige Pensionist. Seine Frau Gertrude will das nicht hören. Wenn die kleine, redselige Frau mit energischen Gesten ihre Worte unterstreicht, wirkt sie deutlich jünger als die 86 Jahre, die sie bereits erlebt hat. Sie zeigt hinaus in den Garten mit dem Swimmingpool. Daneben ragen drei mächtige Föhren in den Himmel. "Von hier sollen wir weggehen?", fragt Frau Riedel und schüttelt den Kopf.

Schon lange ringt das Ehepaar um eine Entscheidung. Es ist vielleicht die schwierigste ihres Lebens: Wann ist der Zeitpunkt gekommen, das über Jahrzehnte Aufgebaute, die vertraute Umgebung hinter sich zu lassen, um in ein Seniorenheim zu übersiedeln? Sollte man schon jetzt, zwar hochbetagt, aber immer noch rüstig, den Beginn des letzten Lebensabschnittes planen? Oder so lang warten, bis Gebrechlichkeit und Krankheiten diesen Schritt erzwingen, der viel zu lange hinausgeschoben wurde?

Ganz gleich, ob man allein ist oder ob die Kinder versichern, ihre Eltern pflegen zu wollen: Eine Antwort auf diese Grundsatzentscheidung fällt schwer. Immer mehr Senioren quälen sich damit ab.

Das Land vergreist. In zehn Jahren wird jeder fünfte Österreicher älter als 64 Jahre sein. Heute werden noch etwa 80 Prozent der Pflegebedürftigen von Familienangehörigen – meist Ehefrauen und Töchtern – betreut, berichtet der Dachverband der Pflegeheime. Zukünftig wird der Anteil der häuslichen Betreuung jedoch um bis zu einem Prozent jährlich abnehmen, vermutet das Wirtschaftsforschungsinstitut. Immer weniger der jüngeren Frauen sind bereit, ihren Beruf gegen Leibschüssel und Waschlappen zu tauschen. Vor allem höher Gebildete vertrauen auf professionelle Hilfe. Von diesem Trend sind vor allem jene Senioren betroffen, die von der Werbung gerne Golden Ager genannt werden: vermögend, aktiv, vital – eine Generation, die während der Wirtschaftswunderjahre im Staatsdienst oder als Selbstständige blendend verdient hat und es sich sowohl leisten konnten, viel Geld in die Ausbildung des Nachwuchses zu investieren, als auch einen dicken Sparpolster anzusammeln, und außerdem nun über üppige Pensionen verfügt. Die Entscheidung, das bisherige Leben hinter sich zu lassen, fällt einem wohlhabenden Ruheständler dennoch nicht leichter als einem Mindestrentner.

Wilhelm Riedel arbeitete einst als Techniker bei Siemens. 27 Patente und vier Enkelkinder, so lauten die Kennzahlen seines Lebens – und 39 Stufen. In der Wohnung am Wiener Stadtrand zeugen Bücherwände, ein Kamin und die Bilder der Hobbymalerin an seiner Seite von einem glücklichen Ruhestand. Schon vor Jahren haben sich die beiden für ein Seniorenheim angemeldet, nun sie stehen ganz oben auf der Warteliste. Den Weg in die Residenz zum letzten Glück an einer noble Adresse im 18. Wiener Gemeindebezirk hat das Paar bislang dennoch vermieden. "Wir verschieben es immer wieder, aber es wäre natürlich sinnvoll", sagt Herr Riedel und blickt zu seiner Frau. Die macht eine ärgerliche Geste.

"In Österreich wollen die Menschen das Thema Altern nicht so richtig wahrhaben", sagt Martina Steiner, Direktorin einer modernen Wiener Seniorenresidenz, die sich abseits des Straßenlärms beim Schönbrunner Schlosspark befindet. Sie beobachtet, dass Senioren immer länger zuwarten, bevor sie in ihr Haus, ein Tochterunternehmen des deutschen Dussmann-Konzerns, ziehen. Motivforscher machen unterschiedliche Gründe dafür verantwortlich. Die Österreicher würden einerseits Altsein automatisch mit Hilflosigkeit verbinden. Anderseits erschwere die bürgerliche Vorstellung von traditionellen Familienstrukturen, der betagte Wohlhabende häufig anhängen, den Abschied vom Eigenheim. Oft stecke hinter dem beharrlichen Hinauszögern der Entscheidung aber einfach nur der Wunsch, die goldenen Jahre des Lebensabends zu verlängern. Mit dem Umzug in ein Pflegeheim beginnt der letzte Akt. Unwiderruflich.