Der Krieg in Afghanistan, schrieb Richard Holbrooke, 68, Anfang 2008, werde "kostspieliger und länger sein, als die Amerikaner wähnen". Heute, im neunten Jahr dieses Krieges, legt der Sonderbeauftragte für Afghanistan und Pakistan (AFPAK) einen drauf: "Er wird länger währen als Vietnam; er wird sich als der längste der amerikanischen Geschichte entpuppen." Diese Wette wird er gewinnen.

Womöglich werden sie demnächst "YE" an "AFPAK" anhängen – für "Yemen", wie das Land auf Englisch buchstabiert wird. Hier hat al-Qaida eine dritte Front aufgemacht. Jedenfalls brüstet sich die Gruppe mit der (gescheiterten) Flugzeug-Attacke von Detroit. Schuld daran sind ironischerweise die militärischen Erfolge der USA in Afghanistan. Erst sind die Islamisten nach Pakistan ausgewichen, jetzt in den Jemen. Washington hat zwei Tage lang seine Botschaft in Sanaa evakuiert.

Wir sitzen in der Küche von Holbrookes New Yorker Wohnung am Central Park West. Auf dem Balkan nannten sie ihn den "Bulldozer", der den serbischen Kriegsherrn Milošević an den Verhandlungstisch von Dayton gezwungen hat. In seiner heutigen Rolle wird er den Applaus nicht ganz so schnell ernten. Der frühere Botschafter in Bonn ("ein Rabauke mit Herz", wie ihn Gahl Burt, eine alte Weggefährtin, tituliert) ist nachdenklicher geworden; er redet langsam und konzentriert. Immer wieder kehrt das Gespräch zum Thema Vietnam zurück, dorthin, wo Holbrooke mit 23 seinen ersten Auslandsjob für das State Department antrat. Seitdem hat er allen Demokraten im Weißen Haus gedient: Kennedy, Johnson, Carter, Clinton, Obama.

Richard Holbrooke Vermittler «Außenpolitik«, hat Richard Charles Albert Holbrooke einmal in einem Interview gesagt, sei wie Jazz: »ein fortwährendes Improvisieren über ein Thema«. Das Thema des US-Diplomaten, dessen Mutter aus Stuttgart stammte, war der Balkan – seine schwierigste Mission in den neunziger Jahren. In seiner Abteilung des US-Außenministeriums entstand der Plan, den die Staatschefs der früheren jugoslawischen Teilrepubliken Serbien, Kroatien und Bosnien nach langen Verhandlungen auf dem Luftwaffenstützpunkt Dayton in Ohio Ende November 1995 (Foto unten: Holbrooke mit US-General Wesley Clark, li.) akzeptierten. Dieser Frieden beendete den Krieg im ehemaligen Jugoslawien vorerst. Holbrooke versuchte 1998 auch als »Feuerwehrmann« im darauf folgenden Kosovo-Konflikt zu vermitteln. Doch erst durch die Bomben der Nato kam 1999 ein weiterer Friedensvertrag zustande. Sein erster Job im Auswärtigen Dienst führte den New Yorker 1962 als Entwicklungshelfer in das vietnamesische Mekong-Delta. Während der Jahre, in denen Republikaner im Weißen Haus regierten, zog es den Gründungschefredakteur der renommierten Zeitschrift »Foreign Policy« in die Finanzwirtschaft : während der Amtszeiten von Reagan und Bush senior zu Lehman Brothers, unter Bush junior zum Investor Perseus. 2009 machte ihn Präsident Obama zum Sonderbeauftragten für Afghanistan und Pakistan, kurz AFPAK. CHD

Afghanistan müsste doch einfacher sein als Vietnam, mutmaßt der Gast. "Nein, schlimmer." Wieso das? Hier führe doch kein totalitärer Machtstaat wie Nordvietnam einen zentral gelenkten Krieg gegen die USA; überdies würden die Taliban nicht von zwei Großmächten wie der UdSSR und China bewaffnet und beschützt. Die Taliban seien auch keine revolutionäre Volksbewegung wie der Vietcong, sondern eine Truppe von vielleicht 25.000 Mann.

"Richtig, aber dieser Krieg ist trotzdem schwieriger", insistiert Holbrooke. Die Taliban seien zwar ein locker organisierter Haufen mit "auseinanderstrebenden Zielen". Auch hätten die meisten Taliban nicht viel mit ihrem eifernden Führer Mullah Omar am Hut und noch weniger mit al-Qaida. Doch "andere Parallelen sind viel übler". Der Vietcong habe seine Schutz- und Ausweichräume in Laos, Kambodscha und Nordvietnam gefunden; die Taliban hätten Pakistan. Das entwerte das US-Potenzial und lähme die Kriegführung. Denn: "Nordvietnam war der Feind, den konnten wir bombardieren. Pakistan aber ist unser Verbündeter." Es ist ein Krieg, bei dem einen die Hände gebunden seien, will er andeuten. Hinzu komme: "In keinem anderen Krieg Amerikas waren Terrain und Logistik eine so fürchterliche Herausforderung."

Das heißt: Dieses zerklüftete Gebirgsland Afghanistan, das doppelt so groß ist wie Deutschland, bietet keine Aufmarschräume für eine feuerkräftige Armee; es fehlen Häfen wie im Irak und in Vietnam, wo der Nachschub zügig angelandet werden könnte. Die Logistik ruht auf Flugzeugen und Lastwagen. Immer wieder betont Holbrooke, was ihn am meisten quält: das "Sanktuarium" in Pakistan, dem Verbündeten, der Indien als Erzfeind sieht, nicht die Taliban.

Nein, er wolle keinesfalls defätistisch klingen. In der Tat, hat er doch gerade in der F inancial Times verkündet, Amerika werde Afghanistan "unter keinen Umständen" fallen lassen. Wie passt das zu der Afghanistan-Rede Obamas, der den Sommer 2011 als Beginn des Abzuges festgesetzt hat?