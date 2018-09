Im Sommer mag man die rund 300.000 frierenden Wohnungslosen in Deutschland geflissentlich übersehen, im Winter fällt es schwerer. Jetzt sitzen sie in zugigen Hauseingängen und eiskalten Straßen, riskieren ihre Gesundheit und müssen sich – einmal erkrankt – als Parias der Sprechzimmer fühlen. Sie stehen auch für die Ungerechtigkeit des Gesundheitssystems.

Und die nimmt zu. Eigentlich soll jeder Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Doch kranke Obdachlose stoßen oft an Barrieren: Manche Ärzte sehen auffällige und vielleicht streng riechende Patienten nicht gerne in ihren Wartezimmern, viele Wohnungslose können die zehn Euro Praxisgebühr nicht zahlen, und ohnehin macht die Kassenbürokratie ihnen die Aufnahme in die Krankenversicherung schwer. Die beiden letzten Hürden sind das Ergebnis der Gesundheitsreform. Sie hat hoch komplizierte Strukturen geschaffen, die vor allem die Ärmsten ausgrenzen.

Wer lediglich arm ist in unserem Land, muss bereits befürchten, im Schnitt zehn Jahre früher zu sterben als ein Reicher. Menschen, die zusätzlich ohne Dach über dem Kopf dastehen, verlieren nach Schätzungen von Fachleuten sogar fünfzehn bis zwanzig Jahre. Es ist sicher nicht leicht, an diese Menschen heranzukommen. Viele sind alkoholabhängig und psychisch krank, manche nicht unbedingt sozial konform. Gerade deswegen sind mehr niederschwellige Angebote (wie etwa Ärztemobile) nötig. Denn es darf nicht sein, dass in unserer Gesellschaft die Grundvoraussetzung für adäquate ärztliche Hilfe ein konformes Verhalten ist.

