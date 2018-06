Vom Lamm war bereits vergangene Woche kurz die Rede. Was als Lamm angeboten wird, sind bis zu einem Jahr alte Schafe. Gute Metzger haben um Ostern herum manchmal auch Milchlämmer. Doch die besitzen so gut wie keinen Eigengeschmack. Hammel, also kastrierte Schafböcke, gibt es praktisch nicht mehr – zum Leidwesen einiger Esser. Die haben in London einen eigenen Hammel-Club gegründet (wo ich gern einmal eingeladen würde).

Wir unterscheiden Lämmer nach ihrer Herkunft. Am begehrtesten sind die Sisteron-Lämmer aus der Provence, weshalb die üblichen Betrüger Lämmer etwa in Polen kaufen und nach Südfrankreich transportieren, damit sie im Städtchen Sisteron geschlachtet werden, wo sie das begehrte Herkunftszertifikat bekommen. Ebenfalls bevorzugt sind Lämmer von den Salzwiesen bei Bordeaux oder von "hinter den Deichen" in Norddeutschland. Neuerdings spielt das Müritz-Lamm eine Rolle. Aber man muss schon ein passionierter Lammfleischesser sein, um die Unterschiede wahrzunehmen.

Einen großen Unterschied macht dagegen, um welches Stück vom Lamm es sich handelt: um ein Lammkarree, einen Rücken oder eine Keule. Haben wir eine intakte Keule mit Knochen, oder ist sie entbeint und zusammengebunden? In letzterem Fall kann man sie füllen, zum Beispiel mit Feta und Rosmarin, was ich Ihnen nächste Woche in allen Einzelheiten erklären werde, während man einer Keule mit Knochen bestenfalls ein Dutzend Knoblauchzehen ins Fleisch stecken kann.

Unvermeidlich aber gehört zur Vorbereitung eines großen Lammbratens das Parieren. Also das Entfernen übermäßig dicker Fettstellen sowie harter, angetrockneter Hautstellen und der silbrig schimmernden Häute, die irgendwo im Inneren der Keule zu Sehnen werden. Dazu braucht man nur ein scharfes Messer und die bedenkenlose Bereitschaft, Abfälle der Katze zu überlassen. Noch vor zwanzig Jahren hätte ich aus den Parüren, also dem Weggeschnittenen, einen Fond gekocht. Doch in meiner Küche gibt es keine reduzierten Saucen mehr.

Das Säubern von Fleisch kann wie Pedanterie aussehen, die man einem Uhrmacher zugestehen würde, bei einem Koch jedoch für wahnsinnig übertrieben hält. Ist es aber nicht! Schließlich will ein Feinschmecker, der im Restaurant für ein Stück von der Lende so viel bezahlen muss wie für eine erstklassige Flasche Wein, nicht den kleinsten Rest einer Sehne, eines Knorpels oder eines Stücks Haut im Mund haben. Wenn ein Küchenchef sich eines rohen Stückes Fleisch annimmt, wird das am Ende deshalb so makellos glatt und gleichmäßig aussehen wie eine Kreation aus der Konditorei.

Fleisch, das bei einem Metzger über die Theke geht, ist leider nie so perfekt pariert. Bei einem deutschen Metzger, muss ich hinzufügen. Französische Metzger dagegen haben eine andere Tradition und bedienen ein anderes Publikum. Sie verkaufen Fleisch, liebevoll zum Braten vorbereitet. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Sonst wäre die Nachfrage nach edlen Fleischsorten hierzulande nicht so gestiegen.