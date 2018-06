Warum gibt es so wenig Schick am Handy? Da kommt ein Gerät dem Menschen so nah wie kein anderes (mit Ausnahme des Herzschrittmachers und des Hörgeräts), und noch immer ist das Mobiltelefon eine relativ schmucklose Angelegenheit. Immer wieder haben Modekonzerne versucht, ihre Marke mit einem Handy zu verbinden – aber nie war es so erfolgreich, dass man es hätte wiederholen wollen. Mit viel Aufwand wurde vor zwei Jahren ein Handy von Armani und eines von Prada auf den Markt gebracht. Seitdem ist Funkstille.

Accessoires für das Handy sind entweder praktisch oder schön. Täschchen von Miu Miu, 250 Euro

Wir kennen weder ein Guccifon noch ein Martin Margiela Mobile. Eigentlich würden alle Gesetze des Marketings dafür sprechen, dass sich nach Jahrzehnten Mobiltelefonie ein allgemeines Stil- und Markenbewusstsein etabliert haben müsste. Davon ist aber noch nichts zu sehen. Dass Nokia und Samsung die erfolgreichsten Hersteller sind, liegt nicht an ihren schönen Produkten.

Und was ist mit der Nummer drei auf dem Handymarkt, Apple? Am iPhone wird immerhin die Schlichtheit geschätzt. Interessanterweise ist das auch der einzige Blickwinkel, unter dem man das iPhone als Modeaccessoire sehen kann. In Dubai spricht man von der black screen Libanese, der reichen Libanesin, die in der schwarzen, spiegelnden Oberfläche des iPhones ihr Make-up kontrolliert. Die Software dagegen ist eine ästhetische Katastrophe. Zigtausende "Apps", die alle aussehen, als hätte sie Bill Gates gestaltet.

Immerhin gibt es mittlerweile viele Handy-Accessoires. Prada wird zum Valentinstag niedliche Handy-Anhänger auf den Markt bringen, die man seiner Angebeteten als Liebesbeweis schenken kann. Louis Vuitton hat ein Täschchen im Programm. Prada hat eines passend zum Prada-Handy entwickelt. Die schönste Verpackung aber kommt ohne Frage von Miu Miu. Nun sind Handy-Täschchen leider eine unglaublich unpraktische Angelegenheit. Wenn das Mobiltelefon klingelt, muss man sie erst irgendwo hervorkramen und umständlich das Handy herausziehen, bis man den Ruf annehmen kann. Meistens hat der Anrufer dann schon aufgelegt.

Das wird vermutlich der Grund sein, warum sich Handy-Täschchen durchsetzen werden. Sie werden das Erkennungszeichen derer sein, die es sich leisten können, nicht erreichbar zu sein.