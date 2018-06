Der Patient ist immobil, und das schon seit acht Monaten. Eines seiner sechs Gliedmaßen ist gelähmt, die fünf anderen sind halb im Sand versunken. Fieberhaft arbeiten die Therapeuten daran, ihren Schützling Spirit wieder flottzukriegen. "Free Spirit" lautet ihr Motto. Doch Diagnose und Therapie sind nur aus der Ferne möglich, über 112 Millionen Kilometer hinweg. Denn die Helfer sitzen im Jet Propulsion Laboratory, 4800 Oak Grove Drive, Pasadena, Kalifornien. Ihr Patient liegt auf einem staubigen Flecken (genannt "Troja") südlich des Marsäquators.

Vor über sechs Jahren hatte die US-Raumfahrtbehörde Nasa die beiden baugleichen Marsrover Spirit und Opportunity auf den Nachbarplaneten geschickt. 90 Tage lang sollten sie die rote Einsamkeit erkunden. Länger gaben die Ingenieure den funkgesteuerten sechsrädrigen Robotern nicht. Doch die rollten und rollten. Der Tribut dieses fortschreitenden Alters sind – ganz wie bei Erdenbürgern auch – Gebrechen und Zipperlein. Besonders Spirit ist in die Jahre gekommen. Seine Krankenakte wird immer dicker. Mal wollten sich seine Räder nicht mehr drehen, dann haperte es mit dem Elektronengehirn, und manchmal verlor das Marsmobil die Orientierung in Zeit und Raum. Im Prinzip ist seine Mission noch immer eine wissenschaftliche Expedition, doch gleicht sie schon längst einer telemedizinischen Extremübung.

Das vergangene Jahr war für Spirit besonders schwierig. Gleich zu Beginn schwächelte seine Energiezufuhr, weil sich Staub auf die stromspendenden Solarpaneele gelegt hatte. Etwas später zeigte das Marsmobil Verhaltensauffälligkeiten. An einem Montag schließlich hatte das Gefährt komplett vergessen, was es das Wochenende über getrieben hatte. Die Therapeuten von der Nasa konnten das Phänomen nicht erklären, aber immerhin hatten sie für die Amnesie eine griffige Erklärung: Das Gerät habe sich in den "Krüppel-Modus" versetzt. Das Problem löste sich von selbst. Doch nur kurze Zeit später wurde der Patient schon wieder auffällig, offenbar war er räumlich desorientiert. Ein Problem mit den Gyroskopen, diagnostizierten die irdischen Doktoren: Die Lagesensoren klemmten.

Spirits Projektteam blickt zurück auf die sechs Jahre, die der Rover bereits über den Mars rollt. Die Ingenieure, die ihn steuern, wirken zuweilen wie Ärzte und Therapeuten (Video in englischer Sprache).

Doch Spirit erlebte 2009 auch Momente alter Frische. Marsböen pusteten die eingestaubten Solarpaneele frei, der Strom floss reichlich, und der Patient kam zu Kräften. Schließlich kehrte am 12. Dezember Leben ins seit drei Jahren gelähmte rechte Vorderrad zurück – es zuckte ein wenig. Ende des Jahres schien der Patient ausreichend genesen für einen vierten Mobilisierungsversuch aus dem Sandloch. Diesmal musste das Projektteam in Pasadena Physiotherapeut spielen, verordnete vorsichtige Bewegungen. Die Marsluft ist trocken, die Gravitation niedrig und der Sand in Troja fein wie Puder. Deshalb finden Reifen keinen Halt. Nach zehn Umdrehungen des Vorderrads endete die Behandlung erfolglos: Spirit war zwar zwei Millimeter vorangekommen, dabei aber um vier Millimeter eingesackt.

Sollte Troja nach langer Odyssee die Endstation sein? Von Anfang an hatte Spirit es schwerer gehabt als Opportunity, sein ungleicher Zwilling. Es war das Schicksal des Erstgelandeten: Am 3. Januar 2004 hatte Spirit als Erster die Marsoberfläche erreicht. Auf dem Planeten herrschte Mittsommer, die Sonne brannte, die Solarpaneele würden üppige 900 Watt liefern können. Beste Bedingungen. Doch nach der Landung blockierte ein Luftkissen die vordere Rampe des Landemoduls. Der Marsrover musste rückwärts ausparken. Wenige Wochen später, Spirit bohrte gerade einen Felsen an, fiel sein Elektronengehirn in eine mysteriöse Absence. Seine Festplatte war voll, immer wieder stürzte der bordeigene Computer ab – und startete gleich wieder neu. In dieser Schleife gefangen, fand Spirit nachts keine Ruhe mehr und verlor Energie. In Pasadena entschloss man sich zu einer radikalen Kur gegen die Schlaf- und Gedächtnisstörungen: In einem vier Stunden dauernden Eingriff ins elektronische Gehirn wurden 1700 Dateien gelöscht. Die Therapie schlug an, der Patient erholte sich.

Die Roboter "Spirit" und "Opportunity" sind nicht totzukriegen. Eine Fotostrecke © Nasa/JPL Caltech

Zu der Zeit, als Spirit zum ersten Mal um sein Überleben kämpfte, landete Opportunity auf der anderen Seite des Planeten. Sogleich fotografierte er wundersam rund geschliffene Kiesel. Spirit, weniger erfolgreich, sah vor allem rosarot. Die Techniker hatten die Farbfilter in seinen Kameras durcheinandergebracht, und so lieferten die Augen des Rovers psychedelisch wirkende Fotos. Das zurückgelassene Landemodul sah aus, als hätten die Ingenieure es im Vollrausch verdrahtet. Alle Kabel leuchteten pink, obwohl sie in Wirklichkeit blau waren.

Als die Kinderkrankheiten überwunden waren, folgten die goldenen Monate. Die maximale Geschwindigkeit wurde heraufgesetzt auf 0,16 Kilometer pro Stunde. Anfangs hatten sich die Marsmobile pro Tag nur wenige Meter weit bewegt, jetzt waren es Dutzende Meter. Spirit entdeckte im Gusev-Krater Hinweise auf Wasser und rollte auf eine Columbia Hills getaufte Hügelkette zu. Opportunity kraxelte 800 Meter von seinem Landeplatz entfernt fünf Meter tief in den Krater Endurance hinab. Im Allgemeinen seien beide Rover "sehr gesund", diagnostizierte ein Nasa-Experte im April 2004.