Es sind, geben wir es zu, beeindruckende Bilder: Amerikanische Soldaten regeln den Flugverkehr in Port-au-Prince , US-Marines patrouillieren in der haitianischen Hauptstadt, amerikanische Hubschrauberpiloten transportieren Hilfsgüter. Send in the marines!, baten die Haitianer nach dem Erdbeben vom 12. Januar. Barack Obama sandte nicht nur ein paar Marineinfanteristen, sondern startete einen gigantischen humanitären Einsatz seiner Streitkräfte. Aus richtigen Motiven – und mit einem Gestus, der sagen wollte: Seht her, wir können ganz anders. Keine Scharfschützen, keine Drohnen. Nur gute Absichten und Lebensmittelpakete.

Dieser Einsatz ist ethisch und rechtlich gerechtfertigt. Und zwingend. Nicht, weil das US-Militär als Nothelfer geeigneter als andere wäre, sondern weil es auf absehbare Zeit keine Alternativen geben wird. Für einen globalen zivilen Katastrophenschutz oder auch eine gut ausgestattete dauerhafte UN-Truppe fehlt es der Staatengemeinschaft an Willen und Geld.

Eben deswegen ist dieser Einsatz politisch problematisch. Der Soldat, der bei Bedarf übergangslos von seiner Rolle als Krieger in die des Not- und Aufbauhelfers schlüpft; der zivile Helfer, der ohne militärische Unterstützung hilflos scheint – das sind Medienbilder, die eine gefährliche Entwicklung markieren: die Militarisierung des Humanitären. Denn was bedeutet es, wenn die Grenzen zwischen Krieg und Frieden verwischt werden?

Diese Entwicklung begann nicht in Haiti , auch nicht in Afghanistan , sie begann vor bald achtzehn Jahren in Somalia mit der Landung amerikanischer Elitetruppen am Strand von Mogadischu. Operation Restore Hope – Operation Hoffnung wiedergeben – sollte "ein sicheres Umfeld" für die Versorgung der hungernden Zivilbevölkerung in Somalia und einen historischen Präzedenzfall herstellen. Erstmals hatte die Medienberichterstattung über eine humanitäre Katastrophe unmittelbare militärische Konsequenzen. Der UN-Sicherheitsrat erklärte die Hungersnot in Somalia zur Gefahr für Frieden und Sicherheit, die USA setzten sich an die Spitze einer militärischen UN-Mission – und die Weltöffentlichkeit wurde Zeuge der ersten humanitären Intervention. Eine "neue Weltordnung der guten Absichten" schien geboren.

Die Operation Hoffnung wiedergeben endete in einem Debakel, in einer "Operation Nichts-wie-raus-hier". Die Gründe sind vielfältig, aber an einige lohnt es zu erinnern – schon allein deswegen, weil sich die Fehler bis heute wiederholen: Die UN-Blauhelme waren schlecht ausgestattet und überfordert; die US-Truppen, bar jeder Kenntnis über Konfliktursachen und Klanstrukturen, aber strotzend vor militärischer Kraft, erklärten einen Klanchef zum Bösewicht, ließen sich auf einen Minikrieg ein, erlitten vor laufenden Kameras kleine, aber demütigende Verluste und kehrten heim.

Haiti Haiti nach dem Erdbeben Auch mitten im Horror entwickeln Menschen einen Alltag. In Port-au-Prince haben Geschäfte geöffnet, Bagger reißen Ruinen ein, übers Radio werden Angestellte im Staatsdienst aufgerufen, sich bei ihren Vorgesetzten zu melden – sofern diese noch leben. Gehälter sollen ausgezahlt werden. Amerikanische und UN-Soldaten patrouillieren zwischen Heerscharen von Obdachlosen. Das haitianische Rote Kreuz bittet um Blutspenden. Vor der US-Botschaft warten Hunderte in der Hoffnung auf ein Visum. Lokale Selbsthilfekomitees , die in diesem Land eine lange Tradition haben, organisieren kleine Gesundheitsstationen. Internationale Hilfsorganisationen verteilen Trinkwasser und Nahrungspakete. Es fehlt derzeit an Zelten und mittelfristig unter anderem an Prothesen. Notärzteteams aus aller Welt konnten und können viele Verletzte nur durch Amputation vor dem Tod retten. Zu beklagen sind mindestens 112.000, wahrscheinlich 200.000 Tote und mehr als 200.000 Verletzte. 800.000 bis eine Million Menschen sind obdachlos. Das ist die vorläufige Bilanz, fast drei Wochen nach dem Erdbeben. Es fließt reichlich Geld für die Nothilfe. Wie der Wiederaufbau finanziert wird, ist jedoch noch ungewiss. Geberkonferenzen Auf einem ersten Treffen in Montreal haben Vertreter der Geberländer und der haitianischen Regierung noch keine Summen, aber einen Zeitraum genannt: Zehn Jahre lang will die internationale Gemeinschaft beim Staatsaufbau helfen. Es soll kein Protektorat, keine Interimsverwaltung wie in Ost-Timor oder im Kosovo geben. Man wolle »Partner sein, nicht Patron«, sagt die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton. Für den März ist eine Geberkonferenz in New York geplant. Womöglich wird dort ein multinational verwalteter Aufbaufonds eingesetzt. Von einem »Marshallplan« ist inzwischen die Rede. Zehn bis 15 Milliarden Dollar, so schätzen Experten, dürfte der Wiederaufbau kosten – genau gesagt: die Schaffung einer neuen, solideren Infrastruktur und eines einigermaßen funktionierenden Staatswesens. Internationale Hilfe Das kann funktionieren, sagen Vertreter von Alnap, eines Netzwerks von mehr als 60 internationalen Hilfsorganisationen und Regierungen, das regelmäßig humanitäre Einsätze auswertet. Haiti könnte als positives Beispiel für Staatsaufbau in die Geschichte eingehen, wenn die Lehren aus vergangenen Fehlern beherzigt werden. Zu den wichtigsten gehören: Kurzfristige Nothilfe und langfristiger Wiederaufbau müssen gemeinsam geplant werden. Und: Nichts geht ohne die Bevölkerung. Wie schon beim Tsunami haben auch in Haiti Einheimische weit mehr Menschen gerettet als internationale Suchtrupps. »Die wichtigste Ressource der Haitianer«, so das Alnap, »ist ihr eigenes soziales Kapital.« Wenn die Zusammenarbeit zwischen Geberländern, Hilfsorganisationen, Staat und Zivilgesellschaft nicht funktioniert, dann zementiert internationale Hilfe ebenjene soziale Ungleichheit, die schon vor der Naturkatastrophe herrschte. Viel Spielraum für Irrtümer bleibt nicht – auch nicht bei der Nothilfe. Im Mai beginnt die Hurrikan-Saison. ANB

Die Folgen dieses Debakels waren dramatisch. Für Somalia, das man so lange seinem Schicksal überließ, bis es Jahre später durch Piraten wieder auf sich aufmerksam machte. Für die Vereinten Nationen , deren Reputation schwer angeschlagen war – und zwei Jahre später für Ruanda : Denn als dort im April 1994 ein Genozid begann, weigerte sich die Clinton-Administration, und auf ihren Druck auch die Vereinten Nationen, einzugreifen – aus Angst vor einem "zweiten Somalia". Die Weltgemeinschaft versagte also gerade in jenem Katastrophenfall, in dem es nur eine Reaktion geben konnte: die militärische.

In der noch jungen Geschichte der humanitären Intervention ist das Versagen in Ruanda der große Sündenfall. Wegen der horrenden Zahl der Toten und wegen des Verrats am Prinzip des Humanitären. Der Tatbestand des Genozids reichte nicht aus, die Staatengemeinschaft zu einer Intervention zu bewegen. Die geostrategischen Interessen waren nicht stark genug. Das Konzept der humanitären Intervention war unwiderruflich beschädigt – und die Beteuerungen des "Nie wieder" hörten sich ein Jahr später, nach dem Massaker an muslimischen Bosniern in Srebrenica , noch verlogener an.