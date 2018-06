Wir rasten durch die Dunkelheit und sahen nicht, was vor uns lag. Mehdi reckte sich hinter dem Lenkrad und drängte die langsameren Autos aus dem Weg. Aber ein Wagen blieb stur auf der linken Spur. Mehdi hupte und drängelte, und als der Wagen sich langsam nach rechts bewegte, zwängte er sich zwischen ihn und die Leitplanke. Dann knallte es, Glas splitterte, und der Außenspiegel des anderen Wagens flog durch die Luft.

Mehdi lachte und fuhr weiter.

Wir saßen stumm in der Stille nach dem Knall, als plötzlich ein Wagen neben uns auftauchte und hupte und blendete und uns abdrängte. Mehdi suchte nach einem Ausweg, er bremste, er beschleunigte, er scherte aus, doch der Wagen folgte uns wie ein Schatten. Mehdi wehrte sich eine Weile, dann gab er auf und stoppte. Der andere Wagen stellte sich schräg vor uns.

Es war nach Mitternacht, und wir standen auf einer dunklen Straße irgendwo in Iran. Hier endete unsere Hochzeitsreise, und unsere Reise in den anderen Iran begann. Ich instruierte Gypsy, sich nicht zu bewegen und kein Wort zu sagen. Dann schob ich die Tüte mit dem Geld tief in den Fußraum, bis sie nicht mehr zu sehen war.

Die Türen des anderen Wagens öffneten sich, und zwei Frauen stiegen aus. Die Beifahrerin keifte in ihr Telefon und ging im Kreis. Die Fahrerin ging zum Kofferraum ihres Autos, öffnete ihn und beugte sich hinein. Sie war von kräftiger Statur und trug ihr schwarzes Kopftuch uniranisch streng, sie zeigte kein Haar. Mehdi stieg aus und hob fragend die Arme. Die Fahrerin zog einen Baseballschläger aus dem Kofferraum, richtete sich auf und ging langsam auf ihn zu.

Mehdi hob die Arme ein bisschen höher und redete auf die Fahrerin ein. Sie schwieg. Sie hielt den Baseballschläger wie ein Zepter vor ihrer Brust und starrte ihn an.

Ich wusste, dass eine Hochzeitsreise mit einer amerikanischen Braut nicht ohne Komplikationen verlaufen würde in Iran, und ich war vorbereitet. Ich trug einen Zettel bei mir mit der Telefonnummer der Schweizer Botschaft in Teheran, die sich um die Amerikaner kümmert. Die Wut der Iranerinnen fehlte in meinem Notfallszenario.

Wir hatten in dem Wagen wie Ausstellungsstücke in einem iranischen Museum gesessen – vorne Mehdi und ich, zwei bärtige Männer, hinten Gypsy, eine verhüllte Frau. Und plötzlich fehlte die Figur, um die sich alles drehte in diesem Land. Der Mann, der eben noch die Hände am Steuer hatte, stand auf der Straße und suchte Schutz vor einer Frau, die ihm den Schädel einschlagen wollte.

Wir wären nicht nach Iran gefahren, wenn wir von Lagunen und verlassenen Buchten geträumt hätten. Wir wollten nicht auf Elefanten durch Indien reiten und in einer Cessna über das Okawango-Delta fliegen. Wir wollten in ein verschlossenes Land eindringen. Uns gefiel der Gedanke, ein Land zu unterlaufen, das von kalten Männern regiert wird.

Der erste Konflikt unserer Flitterwochen war in der Damenabteilung bei C&A ausgebrochen, wenige Tage vor unserer Abreise. Wir stritten über Gypsys Schuhe. Sie sahen aus wie die Schühchen einer spreizfüßigen Ballerina, schwarz und glänzend, auf die Spitzen waren Schleifen geklebt wie auf ein Geschenk. Sie hießen "Yessica", und ich mochte sie nicht. Sie machten meine Frau klein und ließen ihre Füße aussehen wie Schwimmflossen. Ich nannte sie "Mullah-Schuhe".

Gypsy kaufte sie für sieben Euro.

Wir standen auf der Schönhauser Allee in Berlin, und ich hatte das Gefühl, dass die Macht der Mullahs bis Prenzlauer Berg reichte. Sie hatten meine Frau umprogrammiert.

Ich kannte das nicht von ihr, diese Unterwürfigkeit. Sie war in der Bronx aufgewachsen und hatte die Furchtlosigkeit der Unterprivilegierten und die Streitlust von Simone de Beauvoir. Sie war die Tochter einer Frau, die einen Damenrevolver in ihrer Handtasche trug, mit dem hatte sie in die Decke einer Bar geschossen, in der sie ihren Mann aufgespürt hatte, auf dem Schoß eine andere. Und jetzt ließ Gypsy die Mullahs, geistige Herrscher eines ihr fremden Staates, entscheiden, wann sie Frau war und wann Unterworfene. Ich verstand das nicht. "Dir fehlt pragmatische Intelligenz", sagte Gypsy.

Wir wussten, dass die Kleiderordnung der Islamischen Republik Iran auch in Frankfurt am Main gilt, ab dem Moment, in dem Passagiere ein Flugzeug der Iran Air betreten. Am Flugsteig bemerkten wir davon nichts. Wir saßen zwischen unbedeckten Iranerinnen, die nur auffielen, weil sie eleganter gekleidet waren als die Deutschen. Doch irgendwann veränderten sie sich. Je näher der Abflug rückte, desto mehr Frauen hüllten sich in Mäntel und banden Tücher um ihre Köpfe. Sie verschwanden langsam.

Ein paar Iranerinnen blieben unbedeckt. Sie zeigten ihr Haar, die Form ihrer Körper, und sie trugen keine Mullah-Schuhe. Sie gingen auf hohen Absätzen und störten sich nicht an den Blicken, die ihnen folgten.

Gypsy wagte das nicht. Sie wusste, dass sie als Amerikanerin unter besonderer Beobachtung stand. Sie legte einen schwarzen Schal auf ihr Haar und schob ihn so weit zurück, wie sie es auf Bildern aus den Straßen Teherans gesehen hatte. Sie kannte die Kleiderordnung bis ins Detail, sie hatte sie seit Wochen studiert. Manchmal stand sie abends verhüllt vor mir und fragte mich, ob sie mir noch gefalle.

Gypsy wusste, dass die Iranerinnen die Kleiderordnung klüger lesen, als die Mullahs sie schrieben. Dass sie Meisterinnen darin sind, die Regeln zu dehnen und damit zu spielen, dass die Grenze des Erlaubten auf dem Körper einer Frau fließend ist. Aber sie wusste auch, dass Späher durch die Straßen gehen und die Einhaltung der Kleiderordnung überwachen. Sie wusste, dass eine Frau nur Gesicht und Hände zeigen darf.