Die Frage: Peter und Gerti haben sich über ein Internetportal kennengelernt und nach kurzem Mailaustausch gleich getroffen. Es funkt; sie verbringen einige unbeschwerte Wochen lang viele Nächte miteinander. Peter hat eine zerstrittene Ehe hinter sich. Gerti lebt seit vielen Jahren als Single. Beide sind beruflich sehr eingespannt und erfolgreich; Gerti in einem sozialen Beruf, Peter in der Wirtschaft. Nach einem besonders kuscheligen Wochenende fragt Gerti beim Sonntagsfrühstück: "Was haben wir da eigentlich miteinander? Ist das jetzt eine Beziehung?" Peter darauf: "Ich dachte eher: eine Bettgeschichte!" Gertis Fröhlichkeit ist dahin, sie wird einsilbig und fährt bald in ihre Wohnung. Peter bemerkt, dass etwas nicht stimmt; er ruft Gerti an und versichert ihr, er habe das nicht abwertend gemeint. Was soll sie tun?

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Je inniger sich ein Paar verbunden fühlt, desto bedrohlicher wird auch die Verlustangst. Wenn Gerti von Peter verlangt, jetzt Farbe zu bekennen, möchte sie von ihm ein Mittel gegen diese Angst. Peter soll ihr versichern, dass er ihr nicht verloren gehen wird. Sie muss aber erleben, wie Peter durch seine abwehrende Rede von der Bettgeschichte ihre Ängste verstärkt. Die Unverbindlichkeit, die er zum Ausdruck bringt, kränkt sie. Ich vermute, dass Peter das Scheitern seiner Ehe noch nachgeht und er sich noch nicht bereit fühlt, so schnell wieder für eine feste Beziehung Verantwortung zu übernehmen. Gerti sollte sich daran erinnern, dass aus Bettgeschichten die schönsten Beziehungen wachsen können, während zu viele Beziehungsgespräche jede Bettgeschichte zermürben.



