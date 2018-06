Ein Morgen wie jeder andere. Nur ganz aus Knete, genauer gesagt: aus Silikon. Der Bauer reckt sich, der Kater streckt sich. Draußen brave Schafe, die Gras fressen, blöken, Gras fressen. Nur eines ist anders. Shaun das Schaf aus dem Hause Aardman Animation hat eine Haubenfrisur und wie Robert Mitchum nur einen einzigen Gesichtsausdruck. Es ist dünn, schlau und gewitzt. Es hat das stumpfe Tiersein in der Landwirtschaft überwunden und die Lust an der Zerstreuung, an Diskoabenden und Pool-Partys, gelegentlich auch an der Intrige entdeckt.

Shaun ist der Vermittler zwischen dem Schäferhund Bitzer und der Herde. Und er weiß den Bauern, ein schwergängiges Gewohnheitstier mit Brillengläsern wie Flaschenböden, nach Bedarf zu steuern. Gäbe es nicht die niederträchtigen Schweine nebenan, die man am liebsten gleich als Schnitzel auf dem Teller sähe, könnte man sich Shaun als rundum glückliches Wolltier vorstellen.

Ein Stück davon, nämlich echte "Shaun"-Wolle, ist der fünfteiligen Special Edition (Concorde) als privates Andachtsobjekt beigelegt.