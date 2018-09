Mit einem riesigen Messer hackte Pan Jianwei das Universum in winzig kleine Stücke. "Es fühlte sich ziemlich gut an", erzählt der Physiker. "Ich war gerade dabei, die Weltformel zu finden." Dann wachte er auf.

Im wirklichen Leben beschäftigt sich Pan weniger mit dem großen Ganzen als mit den kleinen Schnipseln. Physiker nennen diese Schnipsel Quanten: die kleinsten Portionen, in die sich eine physikalische Größe teilen lässt. An der University of Science and Technology of China (USTC) in Hefei versucht Pan, mit diesen winzigen Quanten große Aufgaben zu bewältigen – superschnelles Rechnen und absolut sichere Kommunikation. Zusammen mit seinen Kollegen hat er in den vergangenen acht Jahren 60 Artikel in internationalen Spitzenzeitschriften veröffentlicht. Damit hat er Hefei auf die Weltkarte der Quantenphysik gesetzt.

Die Hauptstadt der Provinz Anhui, drei Zugstunden von Shanghai entfernt, ist eine typische chinesische Stadt aus der zweiten Reihe: fast fünf Millionen Einwohner, grau, gesichtslos und ein wenig schmuddelig. Doch in der Wissenschaft spielt Hefei in Chinas erster Liga. Drei nationale Forschungszentren befinden sich hier, mehr gibt es nur in Peking .

Pan Jianwei

Pan hat in Hefei studiert, 1996 ging er nach Innsbruck und später nach Wien , um bei dem renommierten Quantenphysiker Anton Zeilinger, der seit Jahren als Nobelpreiskandidat gehandelt wird, zu promovieren. Dann wechselte Pan nach Deutschland und baute an der Universität Heidelberg eine eigene Arbeitsgruppe auf. Gleichzeitig hatte er eine Professur an der USTC, pendelte zwischen Heidelberg und Hefei.

Seit 2008 lebt er wieder in China. "Ich liebe die Wissenschaft, aber ich liebe auch mein Heimatland", sagt Pan. "Sobald ich sicher war, dass ich hier gute Wissenschaft machen kann, bin ich zurückgekommen." Für diese Sicherheit hat auch der chinesische Staat gesorgt – mit knapp zehn Millionen Euro Forschungsgeldern.

"Da konnten wir einfach nicht mithalten", sagt Dirk Dubbers, Direktor des Physikalischen Instituts der Heidelberger Universität . "Wir hätten Pan gern gehalten, der veröffentlicht ja fast jeden Monat einen Knüller." Als besonders zielstrebig habe er den Quantenphysiker kennengelernt. "Der hat nicht nach links und nicht nach rechts geguckt." Dubbers sagt das anerkennend.

"Er kann sehr gut unterscheiden, was zum Ziel führt und was nicht", meint auch Časlav Brukner, der mit Pan zusammen promoviert hat. "Und er sieht Wege, die andere nicht sehen." Was nicht zum Ziel führe, lasse Pan einfach weg. So habe er nie Deutsch gelernt, obwohl er zwölf Jahre lang in einem deutschsprachigen Umfeld gelebt hat, erzählt Brukner. Und er könne sich an kein einziges Feierabendbier mit dem Kollegen erinnern.

Quantenkryptografie: Abhörsicher von A zu B Quantenkryptografie Sie sind das Traumpaar der Kryptografie, der Verschlüsselungskunde: Alice und Bob (für »A« und »B«) tauchten 1978 zum ersten Mal in einem Fachaufsatz auf und wurden schnell zum Synonym für »Absender und Empfänger einer Botschaft«. Quantentheorie Auch Kryptografie mittels Quantentheorie lässt sich gut anhand von Alice und Bob erklären. Das Urverfahren haben Charles Bennett und Gilles Brassard 1984 entwickelt (»BB84«, siehe Grafik). Inzwischen gibt es mehrere Methoden, manche arbeiten mit verschränkten Photonen, wie im Quantentelefon des Physikers Pan Jianwei. Das ist zwar etwas komplizierter, funktioniert aber im Prinzip genauso wie BB84. Code Die Schwachstelle jedes Codes ist der Schlüssel, mit dem er erstellt wurde. Geheimniskrämer mögen die Quantenkryptografie, weil hier niemand den Schlüssel ausspionieren kann, ohne sich dabei zu verraten. Voraussetzung ist eine direkte optische Verbindung zwischen A und B (etwa per Glasfaserkabel). Durch die schickt Alice Lichtteilchen. Falls ein Dritter die Polarisation der Photonen mit einem Filter misst, kommen diese bei Bob anders polarisiert an. Stichprobe Das aber können Alice und Bob herausfinden, indem sie eine Stichprobe aus ihrem Schlüssel vergleichen. Enthält diese Fehler, dann werden sie wohl belauscht – und erzeugen einfach einen neuen Schlüssel. Wenn sie sicher sind, dass niemand ihren Schlüssel ausgespäht hat, können sie ihre codierten Nachrichten auf gewöhnliche Weise austauschen. Praxis Mittlerweile haben Forscher die Quantenkryptografie praktisch ausprobiert: 2004 schickte ein Team um Anton Zeilinger eine Banküberweisung quantenverschlüsselt aus dem Wiener Rathaus zur Austria Creditanstalt; das Glasfaserkabel dafür hatten die Wissenschaftler über 1500 Meter durch die Kanalisation Wiens verlegt. Und 2007 wurden bei den Schweizer Parlamentswahlen Ergebnisse aus dem Kanton Genf per Quantenschlüssel gesichert nach Bern übertragen.

Pan ist nun ein hai gui. Das heißt Rückkehrer auf Chinesisch, klingt aber auch so ähnlich wie das Wort für "Seeschildkröte". Wie die Tiere zum Eierlegen an ihren Geburtsort zurückkehren, so sollen nach dem Willen der Pekinger Regierung gut ausgebildete Experten in die Heimat zurückkommen. Mit speziellen Programmen lockt der Staat die Fachleute heim, dabei ist er zunehmend erfolgreich.

Pan weiß ziemlich genau, was er in Hefei jetzt schon geschafft hat. Auf den ersten Blick wirkt er in seinem grauen Strickpulli mit den zu langen Ärmeln, in denen seine Hände halb verschwinden, wie der Prototyp des zurückgezogenen Physikers. Er spricht sachlich und unaufgeregt. Übertrieben bescheiden ist er aber nicht.