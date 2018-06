Als ich kürzlich mit dem T5 durch das bitterkalte Berlin fuhr, auf dem Weg zu einem Kleiderschrank, den ich mir nach einem harten, aber fairen Kampf bei eBay billig ersteigert hatte, musste ich an ein Thema denken, das ein Kollege vor einigen Tagen vorgeschlagen hatte: Schnäppchenjäger. "Da trifft man bestimmt komische Menschen", meinte er. Sie werden nicht überrascht sein, wenn ich Ihnen sage, dass ich den Vorschlag nicht ganz verstand. Was war an mir und dem T5 komisch?

Ich schaltete die Sitzheizung ein ("Gar nicht gut für Männer, wenn es da unten so warm wird", sagte der Schnäppchenbelächler hinterher, "nicht gut für die Fortpflanzung") und begab mich in mein kleines Abenteuer. Denn was ist die Schnäppchenjagd sonst? Würde der Schrank in den T5 reinpassen? Geht der große Spiegel in der Mitteltür auf der Fahrt kaputt? Kriegen wir den Schrank hinterher wieder zusammengebaut? Lohnt sich der Einsatz von Kraft und Zeit, oder bestellt man doch besser online den Ikea-Schrank? Was der Jeep für den Großwildjäger ist, ist der T5 für den Großstadtjäger mit Schraubenzieher und Säge.

Die Autotests aus dem ZEITmagazin © Zeit Online

Mit dem VW-Bus, mit dem ich vor 20 Jahren zum Campen gefahren bin, hat dieses Modell der fünften Generation nur noch die Ururgroßeltern gemein. Der T5 lässt sich überraschend gut manövrieren, obwohl er fast 5,30 Meter lang ist, er ist leise, er parkt sich mithilfe der gigantischen Seitenspiegel auch rückwärts ohne Probleme ein, er lässt einen fast vergessen, dass man in einem Transporter sitzt. Er ist etwas für bequeme Jäger. Und auch äußerlich ist er nicht mehr der alte Hippie-Bus: Wenn man den Transporter sieht, denkt man jetzt nicht mehr an Gitarre spielen, Aussteigen oder Seelenfrieden finden. Der T5 sieht aufgeräumter aus, kantiger, mehr nach Miniunternehmertum und Frühaufstehen. Im alten VW-Bus hat man die Freiheit gejagt. Im T5 jagt man Schnäppchen. Und stellt sie zu Hause so stolz auf wie früher die am Strand gesammelten Muscheln.

Der Schrank passt rein. Er ruht samt Spiegel schwer und unbeweglich wie ein erlegtes Tier auf dem dicken, weichen Gummiboden des Laderaums, und weil ich die Decken, Seile oder Expander zum Fixieren vergessen habe, quietscht das Ganze auf dem Nachhauseweg in den Kurven ein wenig beleidigt. Aber es bleibt alles heil. Der bequeme Jäger lässt das Ungetüm nun von zwei Fachmännern in den dritten Stock schleppen und zusammenbauen. Ein Schnäppchenabenteuer pro Jahr genügt.

Technische Daten



Motorbauart: 4-Zylinder-Dieselmotor

Leistung: 103 kW (140 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 12,2 s

Höchstgeschwindigkeit: 173 km/h

CO2-Emission: 203 g/km

Durchschnittsverbrauch: 7,7 Liter

Basispreis: 31.874 Euro

Kerstin Kohlenberg ist Redakteurin im Dossier