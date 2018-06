An den amerikanischen Universitäten schien der Kampf der Geschlechter entschieden; Sieger: die Frauen. Sie haben bessere Noten, sie brechen seltener ihr Studium ab, und sie sind in der Mehrzahl; 57 Prozent der Bachelor- und 60 Prozent der Masterstudenten sind Frauen. "Die Kluft zwischen den Geschlechtern stabilisiert sich", heißt es im neuen Gender Equity -Bericht des American Council on Education. Im Klartext: Die Frauen liegen uneinholbar vorn. Das starke Geschlecht ist zum schwächelnden geworden.

Doch die Männer schlagen zurück. Gerade weil sie so rar sind, sind sie auch begehrt. "Manche Colleges ähneln schon Rentnersiedlungen, in denen sich Witwen mit anderen Witwen um die wenigen überlebenden Junggesellen streiten", lästert die New York Times. Die seltenen Männer diktieren in Liebesdingen die Regeln und forcieren uralten Machismo: mehr Sex, weniger Romantik; Hook-up, Unverbindlichkeit, ersetzt ernsthaftes Kennenlernen. "Die Frauen schieben ihre Werte beiseite", schreibt eine Studentin an der Harvard School of Education in einem Paper – und das bis zum Ende des Studiums. Die neue Sexualkultur hat es schon bis in die Forschung geschafft.

Denn in den USA bilden College und Erwachsenwerden eine logische Einheit. An der Uni den Partner fürs Leben zu finden ist so etwas wie ein kleiner Amerikanischer Traum. In kaum einer Hochzeitsrede fehlt der Satz: "Sie lernten sich an der XYZ-Universität kennen." An den Unis scheint dieser Traum nun kaputtzugehen. Aber offenbar war es ja ohnehin mehr ein Traum der Frauen.